يمكن للعاملين الاستعلام عن مفردات المرتب والضرائب المستحقة عليهم إلكترونيًا من خلال «بوابة الموظف» التي أطلقتها وزارة المالية، وتتيحها مصلحة الضرائب المصرية ضمن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، إذ توفر البوابة إمكانية الاطلاع على تفاصيل الراتب واستخراج قسيمة المرتب إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الاعتماد على الإجراءات الورقية للحصول على بيانات الأجر.

وتستهدف هذه الخدمة تسهيل وصول الموظفين إلى المعلومات المتعلقة برواتبهم والضرائب المستحقة عليها، من خلال حساب إلكتروني يتيح لهم متابعة مفردات المرتب «Pay-Slip»، واستخراج قسيمة الراتب سواء من جهة العمل الأصلية أو بصورة مجمعة في حالة العمل لدى أكثر من جهة.

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وتأتي هذه الخدمة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتيسير حصول العاملين على بياناتهم المالية، فضلًا عن إتاحة المعلومات المرتبطة بحساب ضريبة الأجور والمرتبات بصورة أكثر سهولة وتنظيمًا.

ما هي بوابة الموظف التابعة لمصلحة الضرائب المصرية؟

بوابة الموظف هي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة المالية ضمن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وتستهدف تمكين العاملين من الاطلاع على تفاصيل رواتبهم والضرائب المستحقة عليهم من خلال الإنترنت.

وتوفر البوابة بديلًا إلكترونيًا للإجراءات الورقية التي كان يعتمد عليها الموظف للحصول على بيانات راتبه، إذ يمكنه من خلال حسابه الشخصي الوصول إلى مفردات المرتب والتعرف على البيانات المرتبطة باحتساب الضريبة المستحقة.

وتساعد الخدمة الموظفين على متابعة تفاصيل مستحقاتهم المالية والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالراتب بصورة إلكترونية، بما يسهل الحصول على البيانات المطلوبة دون الحاجة إلى الاعتماد على الوسائل التقليدية.

كما تتيح المنظومة استخراج قسائم الرواتب إلكترونيًا، وهو ما يوفر إمكانية الاحتفاظ بنسخة من بيانات الراتب والرجوع إليها عند الحاجة، سواء كانت القسيمة مرتبطة بجهة عمل واحدة أو بعدة جهات.

ما الخدمات التي تقدمها بوابة الموظف للعاملين؟

تقدم بوابة الموظف التابعة لمصلحة الضرائب المصرية مجموعة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة ببيانات العاملين ورواتبهم، وتساعد هذه الخدمات على تسهيل متابعة تفاصيل المرتب والضرائب المستحقة، دون الحاجة إلى الحصول على المستندات الورقية من جهة العمل.

وتتمثل أبرز الخدمات التي توفرها البوابة فيما يأتي:

الاطلاع على مفردات المرتب Pay-Slip: تتيح الخدمة للموظف معرفة التفاصيل الخاصة براتبه من خلال حسابه الإلكتروني.

معرفة ضريبة المرتبات المستحقة: يمكن للعامل الاطلاع على البيانات المتعلقة بالضريبة المستحقة على راتبه.

استخراج قسيمة الراتب إلكترونيًا: تتيح البوابة الحصول على قسيمة الراتب دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.

استخراج قسيمة راتب من جهة العمل الأصلية: يستطيع الموظف الحصول على قسيمة مرتب مرتبطة بجهة عمله الأساسية.

استخراج قسيمة راتب مجمعة: توفر الخدمة إمكانية استخراج قسيمة راتب مجمعة في حالة عمل الموظف لدى أكثر من جهة.

وتمنح هذه الخدمات الموظفين إمكانية الوصول إلى بياناتهم المالية ومتابعة تفاصيل الرواتب والضرائب من خلال منصة إلكترونية واحدة، بما يسهم في تسهيل التعامل مع المعلومات المرتبطة بالأجور والمرتبات.

ما خطوات التسجيل في بوابة الموظف التابعة لمصلحة الضرائب؟

يتطلب التسجيل في بوابة الموظف إدخال مجموعة من البيانات الشخصية والأساسية التي تساعد على التحقق من هوية المستخدم وإنشاء حسابه الإلكتروني، ويحتاج الموظف إلى تجهيز هذه البيانات قبل البدء في إجراءات التسجيل لضمان استكمال العملية.

ويمكن التسجيل في البوابة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة الموظف التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

اختيار التسجيل والبدء في استكمال البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب.

إدخال رقم الهاتف المحمول، مع ضرورة أن يكون الرقم نفسه المسجل لدى جهة العمل.

إدخال البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بالموظف.

تسجيل الرقم القومي والرقم التأميني في الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للتحقق من هوية المستخدم.

استكمال إجراءات التسجيل وإنشاء الحساب الإلكتروني.

ويتعين على الموظف التأكد من صحة البيانات التي يدخلها أثناء التسجيل، خصوصًا رقم الهاتف المحمول، إذ تشترط الخدمة أن يكون الرقم المستخدم هو نفسه المسجل لدى جهة العمل، إلى جانب استكمال البيانات الشخصية المطلوبة للتحقق من الهوية.

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات واستكمال إجراءات التسجيل، يصبح بإمكان الموظف استخدام حسابه الإلكتروني للوصول إلى الخدمات المتاحة عبر بوابة الموظف.

كيف تستخرج قسيمة الراتب إلكترونيًا بعد التسجيل؟

بعد إتمام عملية التسجيل وتفعيل الحساب على بوابة الموظف، يستطيع العامل الدخول إلى حسابه الإلكتروني للاطلاع على مفردات المرتب ومعرفة تفاصيل الراتب، إلى جانب استخراج قسيمة الراتب إلكترونيًا.

وتتيح الخدمة الحصول على بيانات المرتب من خلال المنصة، سواء كانت مرتبطة بجهة العمل الأصلية أو بصورة مجمعة في حالة عمل الموظف لدى أكثر من جهة، وهو ما يساعد العاملين الذين لديهم أكثر من مصدر للعمل على الوصول إلى بيانات رواتبهم من خلال الخدمة الإلكترونية.

ولا تقتصر الاستفادة من البوابة على الاطلاع على مفردات المرتب فقط، بل تمتد إلى إمكانية استخراج قسيمة الراتب والاحتفاظ بها إلكترونيًا، بما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة إلى مراجعة بيانات الأجر أو تقديم مستند يوضح تفاصيل الراتب.

كيف تصل قسيمة الراتب إلى البريد الإلكتروني بصيغة PDF؟

توفر بوابة الموظف إمكانية إرسال قسيمة الراتب إلى البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بالعامل، وذلك في صورة ملف إلكتروني بصيغة PDF، بما يتيح الاحتفاظ بنسخة رقمية من مستند الراتب والرجوع إليها عند الحاجة.

وتُرسل قسيمة الراتب في ملف PDF مشفر بكلمة مرور، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المرتب والمعلومات الشخصية الواردة بالمستند، وتقليل احتمالات اطلاع غير المصرح لهم على هذه البيانات.

وتُعد هذه الخاصية من الخدمات المهمة التي توفرها البوابة، إذ تجمع بين سهولة الحصول على قسيمة الراتب إلكترونيًا والحفاظ على خصوصية المعلومات المالية والشخصية للموظف.

ما أهمية بوابة الموظف في متابعة الرواتب والضرائب المستحقة؟

تتمثل أهمية بوابة الموظف في إتاحة وسيلة إلكترونية للعاملين تمكنهم من متابعة بيانات الرواتب والضرائب المستحقة دون الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، كما تساعد على تسهيل الوصول إلى مفردات المرتب واستخراج قسائم الرواتب من خلال الحساب الشخصي.

وتتيح المنظومة للموظف الاطلاع على البيانات المرتبطة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وهو ما يوفر له إمكانية متابعة تفاصيل راتبه والضريبة المستحقة عليه بصورة إلكترونية.

كذلك تسهم إمكانية استخراج قسيمة راتب مجمعة للعاملين لدى أكثر من جهة في تسهيل الوصول إلى بيانات الأجور، بدلًا من التعامل مع كل جهة بصورة منفصلة للحصول على المستندات المطلوبة.

وبذلك تمثل بوابة الموظف إحدى الخدمات الإلكترونية التي تستهدف تيسير حصول العاملين على بياناتهم المالية، وتوفير وسيلة رقمية للاطلاع على الرواتب والضرائب واستخراج قسائم المرتبات، مع إتاحة إرسال المستندات إلى البريد الإلكتروني في ملفات مشفرة حفاظًا على سرية البيانات.