تتجه جينيسيس إلى اختبار حدود جديدة في عالم السيارات عالية الأداء من خلال X سكوربيو، وهي مركبة اختبارية تجمع بين قوة محركات السباقات والتصميم المخصص لاجتياز التضاريس الصحراوية القاسية.

ويأتي هذا المشروع بعيدًا عن إنتاج سيارات السيدان والـSUV الفاخرة، إذ يركز على تقديم مركبة قادرة على التعامل مع الكثبان الرملية والمسارات الوعرة، مع الاعتماد على تجهيزات ميكانيكية وهيكلية تتناسب مع طبيعة الاستخدام القاسي.

جينيسيس X سكوربيو

محرك V8 مزدوج التيربو بقوة 1100 حصان

تعتمد جينيسيس X سكوربيو الاختبارية على محرك V8 مزود بشاحني تيربو، يولد قوة تصل إلى 1100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 1152 نيوتن متر تقريبًا.

ويضع هذا الرقم، السيارة، ضمن فئة المركبات الصحراوية ذات القدرات الميكانيكية المرتفعة، إذ توفر القوة الكبيرة احتياطيًا مناسبًا للتعامل مع الرمال العميقة والمنحدرات، إلى جانب القدرة على مواصلة الحركة تحت الأحمال المرتفعة.

ويعتمد المحرك على شاحني التيربو لزيادة كمية الهواء الداخلة إلى غرف الاحتراق، بما يدعم إنتاج القوة والعزم عند مستويات مرتفعة، ورغم الكشف عن الأرقام الأساسية للمنظومة، لم تكشف جينيسيس تفاصيل نهائية بشأن ناقل الحركة أو التسارع أو السرعة القصوى، كما لم تؤكد أن المواصفات نفسها ستنتقل إلى النسخة التجارية حال اعتماد الإنتاج.

جينيسيس X سكوربيو

تصميم خارجي مستوحى من سباقات الصحراء

تبتعد X سكوربيو عن الخطوط الهادئة المستخدمة في سيارات جينيسيس الفاخرة، وتتبنى تصميمًا أكثر ارتباطًا بعالم سباقات الطرق الوعرة، ويظهر ذلك في الهيكل ذي التكوين المرتفع، والأجزاء الخارجية المصممة لتحمل ظروف القيادة الصعبة، إلى جانب استخدام مواد خفيفة وقوية تشمل ألياف الكربون والألياف الزجاجية.

وتعتمد السيارة على هيكل أنبوبي مدعوم بقفص حماية، مع إطارات ضخمة يبلغ قطرها 40 بوصة، مثبتة على عجلات قياس 18 بوصة مزودة بنظام Beadlock، ويساعد هذا النظام على تثبيت الإطارات بالجنوط عند خفض ضغط الهواء، وهي خاصية مهمة عند القيادة فوق الرمال.

كما حصلت المركبة على نظام تعليق مخصص للتضاريس الوعرة، ومكابح من Brembo Motorsport للتعامل مع متطلبات القيادة عالية الأداء، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات الداخلية وأدوات مساعدة قائد المركبة على القيادة.

جينيسيس X سكوربيو

2030 وموعد دخول الإنتاج

بدأت X سكوربيو باعتبارها نموذجًا اختباريًا مخصصًا للقيادة الصحراوية، لكن الاهتمام الذي حظيت به دفع جينيسيس إلى دراسة إمكانية نقلها إلى مرحلة الإنتاج، ويظل عام 2030 موعدًا محتملًا لهذا التحول، وليس تاريخًا مؤكدًا.

وتمثل قوة 1100 حصان نقطة أساسية في تميز X سكوربيو، لكن وصفها بأنها الأقوى في عام 2030 يظل أمرًا غير محسوم، خاصة مع احتمالات تطور المنافسة خلال السنوات المقبلة، كما أن مواصفات النسخة الإنتاجية قد تختلف عن النموذج الاختباري، سواء من حيث المحرك أو الهيكل أو التجهيزات.