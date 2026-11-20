تستعد مرسيدس بنز الألمانية لعرض واحدة من أبرز سياراتها التجريبية للبيع في مزاد علني، بعدما قررت إتاحة السيارة C111-II أمام هواة اقتناء المركبات النادرة للمرة الأولى، ومن المقرر إقامة المزاد يوم 3 فبراير 2027 بالتعاون مع احدى دور المزادات العالمية.

تصميم تجريبي ظهر للمرة الأولى عام 1969

تعود بداية مشروع C111 إلى عام 1969، عندما كشفت مرسيدس عن نموذج تجريبي بتصميم مختلف عن السيارات الرياضية المتاحة وقتها، واعتمدت السيارة على هيكل انسيابي مصنوع من الألياف الزجاجية المدعمة بالبلاستيك، مع أبواب تفتح إلى الأعلى ومقدمة منخفضة وخطوط خارجية حادة.

مرسيدس C111

ولم يكن الهدف من تطويرها الدخول إلى خطوط الإنتاج التجاري، وإنما اختبار تقنيات جديدة في المحركات والمواد المستخدمة في صناعة السيارات، ومع ظهور النسخة C111-II عام 1970، أجرت الشركة تعديلات على التصميم الخارجي والديناميكا الهوائية، إلى جانب تطوير المكونات الميكانيكية، لتصبح السيارة إحدى أبرز التجارب الهندسية في تاريخ العلامة الألمانية.

مرسيدس C111

محرك مرسيدس C111

تعتمد النسخة المعروضة للبيع على محرك دوار مكون من أربعة دوارات بسعة 2.4 لتر، وتصل قوته إلى 350 حصانًا عند 7,700 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 392 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، مع نظام دفع خلفي، ويبلغ وزن السيارة نحو 1,240 كيلوجرامًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 300 كيلومتر في الساعة، بينما تحتاج إلى 4.8 ثانية تقريبًا للانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس C111

النسخة رقم 33 تحتفظ بتاريخها داخل مجموعة مرسيدس

تحمل السيارة المعروضة للبيع الرقم الداخلي 33، وتعد ثالث نسخة من طرازC111-II، وقد خرجت باللون البرتقالي مع مقصورة تضم مقاعد رياضية بتصميم يجمع بين اللونين الرمادي والأبيض.

واستخدمت مرسيدس هذه النسخة في مجموعة من الاختبارات الفنية المتعلقة بالمحرك ودرجات الحرارة وأداء السيارة، قبل الاحتفاظ بها ضمن مقتنياتها التاريخية.

مرسيدس C111

وظهرت السيارة في متحف مرسيدس بنز بمدينة شتوتجارت منذ عام 2006 وحتى 2024، ثم خضعت لأعمال تجهيز فني داخل مركز مرسيدس الكلاسيكي استعدادًا لمشاركتها في المزاد، ويبلغ الرقم المسجل على عداد المسافات نحو 24,766 كيلومترًا.