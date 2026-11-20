شهد عزاء نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ السابق، حضورًا واسعًا من كبار رجال الدولة والشخصيات السياسية والبرلمانية والقضائية، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيد.

عزاء نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وتقدم الحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب السابق، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الأسبق، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

كما شهد العزاء حضور النائب العام، وقيادات حزب مستقبل وطن، وقيادات حزب الجبهة الوطنية، إلى جانب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الحزبية والسياسية، والشخصيات القضائية والتنفيذية.