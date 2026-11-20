تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ السابق، في وفاة نجله المهندس حسام عبد الوهاب، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وزير الأوقاف يعزي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

ويؤكد الوزير اعتزازه بالأسرة العريقة التي أنجبت أعلامًا خدموا الأزهر الشريف والفكر الإسلامي، وفي مقدمتهم العالمان الجليلان الشيخ مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر ووزير الأوقاف الأسبق، وشقيقه الشيخ علي عبد الرازق، رحمهما الله.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص عزائه للأسرة الكريمة، فإنه يسأل الله -تعالى- أن يربط على قلوبهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على صبرهم واحتسابهم، مختتما بيانه بالآية الكريمة {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.