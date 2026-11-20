انتقد باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا حاجة الفريق إلى تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، خاصة في مركزي الهجوم والدفاع، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحتاج إلى مهاجم ومدافع

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد مصر مودرن»، إن الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم قوي يمتلك خبرات دولية وإمكانات فنية كبيرة، على غرار الفلسطيني وسام أبو علي، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد مهاجمًا مميزًا في صفوف الفريق خلال السنوات الست الأخيرة باستثناء وسام أبو علي.

وأضاف أن الأهلي يحتاج أيضًا إلى تدعيم خط الدفاع بمدافع جديد، مشيدًا بإمكانات حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، مؤكدًا أنه لاعب جيد ومحترم وسريع ويمتلك خبرات دولية، وأن انضمامه إلى الأهلي سيمثل إضافة قوية للفريق.

وتطرق باسم مرسي إلى تقييمه لأداء الأهلي في المباريات الأخيرة، قائلًا إن الفريق يحقق الانتصارات، لكن دون تقديم أداء فني مقنع، مضيفًا أنه لم يظهر بشكل جيد حتى خلال فوزه على الزمالك بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الفريق الأبيض منح منافسه الفرصة لتحقيق الانتصار.

الأهلي وبيراميدز

وتوقع لاعب الزمالك السابق فوز بيراميدز على الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الفريق السماوي على حسم اللقاء.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الإثنين 23 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة قوية بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مواجهتين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز، بينما يطمح الفريق السماوي لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.