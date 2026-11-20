تتصاعد التكهنات بشأن احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، في ظل تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن دراسة واشنطن وتل أبيب تنفيذ هجوم إضافي على أهداف إيرانية خلال الفترة القريبة؛ بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، بحسب ما أوردته قناة الغد، أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان شن هجوم إضافي على إيران خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن طبيعة الأهداف المحتملة أو الموعد المحدد لتنفيذ أي تحرك عسكري.

وأوضحت المصادر التي استند إليها تقرير الشبكة أن القلق الإسرائيلي يرتبط بتسارع جهود إيران لإعادة بناء قدراتها على تصنيع الصواريخ الباليستية، إلى جانب تحركاتها لتحصين المنشآت العسكرية والنووية ونقل بعض البنية التحتية الحساسة إلى مواقع تحت الأرض، لتقليل فرص استهدافها في أي هجمات مستقبلية وفقا لما ذكرته CBS News

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رفعت مستوى استعدادها الدفاعي؛ تحسبا لأي هجوم إيراني محتمل، وأن الحكومة الإسرائيلية تفضل تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، بدلا من التحرك بشكل منفرد.

لكن التقرير لفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن إصدار أوامر بشن هجمات جديدة، رغم وجود قوات أمريكية كبيرة في المنطقة، تشمل حاملتي طائرات ومجموعات قتالية بحرية وجوية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والحصار البحري الأمريكي، فضلا عن التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وحذرت طهران، وفق التقرير، من أن أي عودة للمواجهة العسكرية ستقابل برد قد يمتد إلى أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية ومنشآت حيوية في المنطقة.

و تظل احتمالات التصعيد العسكري قائمة، في انتظار اتضاح الموقف الأمريكي النهائي، وما إذا كانت المشاورات الجارية ستتحول إلى قرار فعلي باستئناف العمليات العسكرية أم ستظل في إطار التهديدات والضغوط السياسية والعسكرية.