أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا اليوم الجمعة؛ مما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس واستمرار الأجواء الخريفية المستقرة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، لتصبح أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات.

وقالت إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 28 و29 درجة مئوية، فيما ستتراوح في محافظات الصعيد ما بين 30 و31 درجة، ليسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار مع إحساس أكبر بالدفء والحرارة على أغلب الأنحاء، خاصة محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال ساعات الليل

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال ساعات الليل خاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد حيث ستتراوح درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 16 و17 درجة مئوية، وسوف تنخفض في المدن الجديدة ومحافظات شمال الصعيد إلى ما بين 13 و14 درجة.

الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى سيتجاوز 10 درجات مئوية في بعض المناطق

وأوضحت أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى سيتجاوز 10 درجات مئوية في بعض المناطق، وهو ما يستدعي عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، مع ضرورة توخي الحذر من التقلب الملحوظ في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا.. مؤكدة أن الشبورة المائية ستتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس لتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق وهو ما يتطلب القيادة بهدوء وحذر شديد خلال ساعات الصباح الباكر، والالتزام بتعليمات المرور لتجنب الحوادث.

ونصحت بضرورة ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة وعدم الانخداع بالأجواء المشمسة وارتفاع درجات الحرارة خلال النهار.. كاشفة عن استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة يوم السبت المقبل على أن تعود القيم خلال باقي أيام الأسبوع إلى معدلاتها الطبيعية، مع استمرار الأجواء الخريفية المستقرة بشكل عام ؛ مما يستوجب متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للتعرف على أي تغيرات في الحالة الجوية.