يحرص الكثير من الأشخاص على تناول العيش الفينو يوميًا، خاصة في وجبة الإفطار أو العشاء، باعتباره خيارًا سريعًا وسهل التحضير، لكنه قد لا يكون الاختيار الأفضل عند تناوله بكميات كبيرة وبشكل متكرر، نظرًا لاحتوائه على الدقيق الأبيض المكرر وقلة الألياف الغذائية مقارنة بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

ولا يعني تناول الفينو يوميًا بالضرورة الإصابة بأمراض معينة، لكن الإفراط في تناوله ضمن نظام غذائي غير متوازن قد يؤثر على الوزن ومستويات السكر وصحة القلب على المدى الطويل.

مخاطر تناول الفينو يوميًا

1. زيادة الوزن والسمنة

يحتوي الفينو على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وقد يؤدي الإفراط في تناوله، خاصة مع إضافة الجبن كامل الدسم أو اللحوم المصنعة والصلصات، إلى زيادة إجمالي السعرات اليومية، ما يرفع احتمالات زيادة الوزن.

2. ارتفاع مستويات السكر في الدم

يصنع الفينو غالبًا من الدقيق الأبيض الذي يفقد جزءًا كبيرًا من الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة، لذلك يهضم الجسم النشويات الموجودة فيه بسرعة نسبيًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم بعد تناوله، خاصة لدى مرضى السكري.

3. زيادة خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين

الاعتماد المتكرر على الكربوهيدرات المكررة، مع قلة النشاط البدني وزيادة الوزن، قد يرتبط بزيادة احتمالات مقاومة الإنسولين، وهي حالة تقل فيها استجابة خلايا الجسم لهرمون الإنسولين المسؤول عن تنظيم مستويات السكر.

4. التأثير على صحة القلب

قد يرتبط الإفراط في تناول الحبوب المكررة ضمن نظام غذائي غير صحي بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة عند استبدال الحبوب الكاملة بها وعدم تناول كميات كافية من الخضراوات والألياف.

5. الشعور بالجوع سريعًا

بسبب انخفاض محتواه من الألياف مقارنة بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قد لا يساعد الفينو على الشعور بالشبع لفترة طويلة، ما يدفع البعض إلى تناول المزيد من الطعام بين الوجبات.

كيف تتناول الفينو بطريقة أكثر صحة؟

تجنب الإفراط في تناوله يوميًا.

اختر خبز الحبوب الكاملة أو الخبز الأسمر الغني بالألياف كبديل.

تناوله مع البيض أو الجبن القليل الدسم للحصول على وجبة أكثر توازنًا.

أضف الخضراوات مثل الخيار والطماطم والخس.

راقب الكمية المتناولة، خاصة إذا كنت تعاني من السكري أو زيادة الوزن.

هل يجب التوقف عن تناول الفينو؟

لا توجد ضرورة للتوقف تمامًا عن تناول الفينو لدى الأشخاص الأصحاء، لكن الأهم هو الاعتدال وعدم الاعتماد عليه باعتباره المصدر الأساسي للكربوهيدرات يوميًا، مع الاهتمام بتنوع مصادر الغذاء واختيار الحبوب الكاملة قدر الإمكان.

فالنظام الغذائي المتوازن لا يعتمد على منع نوع واحد من الطعام، وإنما على الكميات وجودة المكونات وتنوع الوجبات.

المصدر HealthyChildren