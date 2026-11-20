سمع قبل قليل دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء، حسب القاهرة الإخبارية.

دوي انفجارات في اليمن

وأفاد التقرير عن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع للحوثيين في صنعاء.

وفي سياق متصل، استمرار المواجهات بين القوات اليمنية والحوثيين في محافظتي تعز ولحج

وتواصل القوات اليمنية، استهداف مواقع الحوثيين على عدة جبهات.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية التي طالت المنشآت المدنية والاقتصادية والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، وما نتج من أضرار مادية على مركز الملك عبد الله المالي.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس: أن المملكة تؤكد على حقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.