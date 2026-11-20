أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بسحب هواتف الصحفيين على متن طائرة ترامب في إجراء أمني غير معتاد، والتخلص من الأجهزة التي استخدمها طاقم البيت الأبيض في الصين.

رحلة ترامب إلي الصين



وأفادت أنه طُلب من الصحفيين على طائرة ترامب وضع الأجهزة التي استخدموها في الصين داخل حقائب تحجب الإشارة.

واكدت أنه تم جمع الأجهزة التي استخدمها طاقم البيت الأبيض خلال الزيارة إلى الصين للتخلص منها أو مسح البيانات عليها.

وصودرت الهواتف المحمولة مؤقتًا من الصحفيين المرافقين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، مساء الخميس، في مدينة شنتشن الصينية، قبل إقلاع الطائرة عقب القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، ما أثار تكهنات بشأن احتمال إجراء توقف غير معلن خلال رحلة العودة إلى واشنطن.



وجمع مسؤولون أمريكيون الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالصحفيين، بينما كانت طائرة الرئيس تستعد لمغادرة مدينة شنتشن الصينية مساء الخميس.

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وجاء في التقرير الصحفي المرسل من الوفد الإعلامي المرافق للبيت الأبيض: عند الساعة 6:45 مساءً، يُرجى الاستعداد للإقلاع، وسيتم سحب هواتفنا مؤقتًا لأسباب أمنية.

ويُعد سحب هواتف الصحفيين إجراءً غير معتاد إلى حد كبير، باستثناء الحالات التي يسافر فيها الرئيس إلى مناطق تشهد حروبًا، مثل زيارة ترامب قاعدة الأسد الجوية في العراق خلال عيد الميلاد عام 2018، وزيارته قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان خلال عيد الشكر عام 2019.



وأثار قرار مصادرة هواتف الصحفيين تكهنات بشأن احتمال تمديد ترامب رحلته لعقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وأشارت جاكي هاينريش، مراسلة شبكة فوكس نيوز الرئيسية الحالية لرابطة مراسلي البيت الأبيض، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن هواتف الصحفيين لم تُسحب عندما غادر ترامب بكين عقب زيارته الرسمية في مايو الماضي.



وجرى تفسير الخطوة لاحقًا باعتبارها إجراءً للأمن السيبراني، إذ وُضعت الهواتف التي استخدمها الصحفيون في الصين داخل حقائب فاراداي المبطنة بالمعادن، لمنعها من إرسال أي إشارات أثناء تحليق الطائرة.



وكانت معظم الأجهزة التي جُمعت من الهواتف المؤقتة التي استُخدمت خصيصًا خلال الرحلة إلى الصين، بعدما وضع الصحفيون هواتفهم الشخصية المعتادة في حقائب مماثلة على متن الطائرة الرئاسية، لاستخدامها خلال المرحلة الخاصة بالفلبين من الرحلة، وأثناء العودة إلى واشنطن.