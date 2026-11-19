قد تتسبب لحظة من عدم الانتباه في ظهور بقعة مزعجة على الملابس أو المفروشات، سواء كانت ناتجة عن انسكاب القهوة، أو تناثر الزيت أثناء تناول الطعام، أو آثار الحبر التي يتركها الأطفال على الأقمشة. ورغم أن التصرف المعتاد لدى البعض هو استخدام الماء والصابون والفرك بقوة، فإن هذه الطريقة قد تؤدي أحيانًا إلى انتشار البقعة أو تثبيتها داخل الأنسجة.

طرق إزالة بقع القهوة والشاي من الملابس والمفروشات

وتعتمد الطريقة الصحيحة لإزالة البقع على معرفة طبيعتها ونوع القماش، فالبقع الدهنية تحتاج إلى مواد تمتص الزيوت قبل الغسل، بينما تتطلب بقع الدم التعامل بالماء البارد، وتحتاج بقع الحبر إلى مذيبات مناسبة تساعد على تفكيك الصبغة.

ووفقًا لموقع ShineSheets، هناك مجموعة من الطرق المنزلية التي يمكن الاستعانة بها للتعامل مع أنواع مختلفة من البقع على الملابس والكنب والسجاد والمفروشات.

وتحتوي القهوة والشاي على مركبات صبغية تُعرف بالتانينات، ويمكن أن تتغلغل سريعًا داخل ألياف الأقمشة، لذلك يُفضل التعامل معها فور حدوثها.

ـ الملابس القطنية والملونة: مرري الماء البارد من الجهة الخلفية للقماش للمساعدة في إخراج بقايا المشروب، ثم ضعي مزيجًا من ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وقطرات من سائل غسيل الأطباق على البقعة لمدة 15 دقيقة، قبل غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

ـ الكنب والسجاد: استخدمي منشفة ورقية جافة لامتصاص السائل الزائد دون فرك، ثم ضعي كمية خفيفة من بيكربونات الصوديوم، ورشي محلولًا مخففًا من الماء والخل الأبيض، وبعدها امسحي المكان برفق بقطعة قماش مبللة بالماء النظيف وجففيه جيدًا.

طرق إزالة بقع القهوة والشاي من الملابس والمفروشات

- التخلص من بقع الزيت والدهون على الملابس:

تحتاج بقع الزيوت إلى طريقة مختلفة عن البقع المائية، لأن الماء وحده لا يساعد على إزالة الدهون بسهولة، لذلك يُنصح بامتصاص الزيت أولًا قبل غسل القماش.

ـ النشا أو بودرة الأطفال: غطي بقعة الزيت الحديثة بطبقة من نشا الذرة أو بودرة التلك، واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تمتص الدهون، ثم أزيلي المسحوق بفرشاة ناعمة، وضعي سائل غسيل الأطباق على البقعة لتفكيك بقايا الزيت، ثم اشطفيها بالماء الدافئ.

ـ عجينة بيكربونات الصوديوم: للتعامل مع بقع الدهون القديمة، اخلطي بيكربونات الصوديوم مع كمية قليلة من الماء الدافئ حتى تتكون عجينة، ثم وزعيها على البقعة واتركيها لمدة ساعة قبل غسل القطعة.

طرق إزالة بقع القهوة والشاي من الملابس والمفروشات

- كيفية إزالة بقع الحبر من الملابس والأقمشة:

تُعد بقع الحبر من البقع التي تحتاج إلى الحذر أثناء تنظيفها، حتى لا تنتشر الصبغة إلى أجزاء أخرى من القماش.

ـ الكحول الطبي أو معقم اليدين: ضعي منشفة ورقية سميكة أسفل الجزء المتضرر، ثم استخدمي قطعة قطن مبللة بالكحول الإيثيلي واضغطي برفق على البقعة من الأطراف باتجاه المنتصف، مع تغيير القطنة كلما امتصت الحبر، وبعد ذلك اغسلي القطعة بالماء والصابون.

ـ الأقمشة الرقيقة: يمكن استخدام النقع في الماء الدافئ لمدة ساعة، ثم تنظيف الجزء المتضرر برفق وشطفه بالماء الفاتر، مع مراعاة تعليمات العناية الخاصة بنوع القماش.

طرق إزالة بقع القهوة والشاي من الملابس والمفروشات

- إزالة بقع الدم من الملابس والمفروشات دون تثبيتها:

تحتاج بقع الدم إلى التعامل بالماء البارد، إذ قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تخثر البروتينات الموجودة في الدم والتصاقها بألياف القماش، ما يجعل إزالتها أكثر صعوبة.

ـ الملابس: انقعي الجزء المتضرر في ماء بارد مضاف إليه ملعقتان كبيرتان من الملح لمدة 30 دقيقة، ثم افركي البقعة برفق واشطفيها بالماء البارد.

ـ المراتب والمفروشات البيضاء: يمكن وضع بضع قطرات من ماء الأكسجين بتركيز 3% على البقعة، وتركها لبضع دقائق، ثم مسح المكان بإسفنجة مبللة بالماء البارد وتجفيفه جيدًا، مع اختبار المحلول أولًا على جزء غير ظاهر من القماش.

طرق إزالة بقع القهوة والشاي من الملابس والمفروشات

- طرق تنظيف بقع الصلصة والشوكولاتة:

تجمع بقع الصلصة والشوكولاتة بين الصبغات والدهون، لذلك يُفضل إزالة أي بقايا صلبة باستخدام ملعقة دون الضغط عليها داخل النسيج، ثم التعامل مع الأثر المتبقي بإحدى الطرق التالية:

ـ الخل الأبيض وسائل التنظيف: اشطفي القماش من الجهة الخلفية بالماء البارد، ثم انقعي موضع البقعة في خليط متساوٍ من الماء والخل الأبيض مع قطرات من سائل غسيل الأطباق لمدة 20 دقيقة، قبل الغسل.

ـ الليمون والملح: يمكن استخدام كمية قليلة من عصير الليمون مع رشة ملح على الملابس والمفروشات الفاتحة، وتركها لمدة نصف ساعة في مكان جيد التهوية، بعد التأكد من ملاءمة الطريقة لنوع القماش وثبات لونه.

- التخلص من اصفرار العرق على الملابس البيضاء

تظهر البقع الصفراء عادة في منطقة أسفل الإبطين وياقات القمصان، نتيجة تفاعل مكونات العرق مع بعض مزيلات العرق، ويمكن التعامل معها باستخدام الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم.

وتتمثل الطريقة في نقع الجزء المصاب في ماء دافئ مضاف إليه كوب من الخل الأبيض لمدة 30 دقيقة، ثم فرك المنطقة بعجينة من بيكربونات الصوديوم وتركها لمدة 15 دقيقة إضافية، قبل غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

طرق إزالة بقع القهوة والشاي من الملابس والمفروشات

نصائح مهمة عند إزالة البقع من الملابس والكنب

للحفاظ على الأقمشة والمفروشات أثناء التنظيف، هناك مجموعة من القواعد التي تساعد على تقليل فرص تلف الأنسجة أو انتشار البقع، أبرزها:

ـ التربيت بدلًا من الفرك: استخدمي قطعة قماش نظيفة للضغط برفق على البقعة وامتصاص السائل، بدلًا من فركها بقوة.

ـ التنظيف من الخارج إلى الداخل: ابدئي من حواف البقعة واتجهي نحو مركزها لتقليل انتشارها وظهور آثار حولها.

ـ اختبار مواد التنظيف: جربي الخل أو الكحول أو ماء الأكسجين على جزء صغير غير ظاهر من القماش قبل استخدامه على المساحة المتضررة.

تجنب الحرارة قبل إزالة البقعة: لا تضعي الملابس في المجفف الكهربائي ولا تستخدمي المكواة قبل التأكد من اختفاء البقعة تمامًا، لأن الحرارة قد تجعل بقاياها أكثر صعوبة في الإزالة.

ومن المهم الانتباه إلى أن هذه الطرق لا تناسب جميع أنواع الأقمشة، لذلك يجب مراجعة ملصق العناية بالملابس، وتجنب خلط مواد التنظيف المختلفة، والاستعانة بالتنظيف المتخصص عند التعامل مع الأقمشة الحساسة أو البقع الصعبة.