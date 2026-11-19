كشف المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي، في مقال نشره موقع «يديعوت أحرونوت»، عن تباين في الحسابات الإسرائيلية والأمريكية بشأن توقيت توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، مشيرًا إلى أن المعلومات المتعلقة بسعي طهران إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ومواد مشعة لا تمثل- في الوقت الراهن- مبررًا كافيًا لشن هجوم عسكري فوري، في ظل صعوبة تحويل هذه القدرات إلى أسلحة قابلة للاستخدام العملياتي خلال فترة قصيرة.

وأوضح بن يشاي أن الخلاف بين تل أبيب وواشنطن لا يدور بالضرورة حول مصداقية المعلومات الاستخباراتية، وإنما حول تقدير الوقت الذي تحتاج إليه إيران لتطوير هذه الأسلحة وتحويلها إلى تهديد فعلي، وما إذا كان ذلك يستدعي تحركًا عسكريًا عاجلًا، أم يتيح فرصة لمواصلة الضغوط الاقتصادية والسياسية على النظام الإيراني.

معلومات إسرائيلية عن أسلحة غير تقليدية

وأشار الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن إيران تدرس إمكانية استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية، إلى جانب ما يُعرف بـ«القنبلة القذرة» التي تعتمد على نشر مواد مشعة.

وبحسب ما أورده موقع «أكسيوس»، وصلت هذه المعلومات إلى واشنطن من الجانب الإسرائيلي، عبر رئيس الموساد رومان جوفمان ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق رون ديرمر، وسط آمال إسرائيلية بأن تدفع المعطيات الإدارة الأمريكية إلى التحرك قبل أن تتمكن طهران من تحويل أبحاثها إلى قدرات عسكرية فعلية.

غير أن “بن يشاي” يرى أن امتلاك إيران مواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة لا يعني بالضرورة قدرتها على استخدامها ضد أهداف بعيدة، مثل إسرائيل أو القواعد الأمريكية في الأردن، موضحًا أن تحويل تلك المواد إلى أسلحة عملياتية يتطلب تطويرًا تقنيًا واستعدادات يصعب إخفاؤها عن أجهزة الاستخبارات الغربية.

ولفت إلى أن الصواريخ الباليستية تمثل أحد الخيارات المحتملة لنقل المواد السامة، لكن تصميم رؤوس حربية قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن دخول الغلاف الجوي بسرعات تفوق سرعة الصوت يستلزم تطويرًا واختبارات خاصة، وهي عملية تستغرق وقتًا وقد تكشفها أجهزة الاستخبارات.

كما طرح احتمال نقل مواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة سرًا إلى إسرائيل أو المناطق القريبة من حدودها، عبر حزب الله أو الميليشيات الشيعية العراقية الموالية لطهران، لكنه أشار إلى أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى ترتيبات لوجستية وأمنية قد تترك مؤشرات قابلة للرصد.

إسرائيل تخشى تراجع الجاهزية الأمريكية

وفي قراءة للحسابات الإسرائيلية، أوضح بن يشاي أن تل أبيب تخشى أن يؤدي عدم تنفيذ هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك خلال الفترة القريبة إلى تراجع الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، بعدما حشدت واشنطن قوات كبيرة ورفعت مستوى جاهزيتها، الأمر الذي قد يجعل تنفيذ عملية مشتركة واسعة النطاق أكثر صعوبة في وقت لاحق.

وأضاف أن الأهداف الإسرائيلية لا تقتصر على ملف الأسلحة غير التقليدية، بل تشمل أيضًا استهداف منظومات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أعادت إيران تطويرها، فضلًا عن إضعاف قدرات الحرس الثوري وقوات الباسيج المسؤولة عن قمع الاحتجاجات الداخلية.

وتأمل إسرائيل- وفقًا للمقال- أن يؤدي إضعاف الأجهزة الأمنية الإيرانية إلى زيادة احتمالات حدوث تغيير في النظام، بما قد يفتح الباب أمام حكومة أكثر اعتدالًا يمكن التوصل معها إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي.

لكن الكاتب أشار إلى أن ترامب يواجه تساؤلات بشأن جدوى التصعيد العسكري، وما إذا كان سيقود بالفعل إلى تغيير سياسي في إيران، أم أنه قد يمنح النظام فرصة لتوحيد الداخل الإيراني في مواجهة التهديد الخارجي.

الحصار البحري يضغط على الاقتصاد الإيراني

وفي المقابل، يرى بن يشاي أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة تقلص أوراق طهران في مواجهة واشنطن، لا سيما ورقة مضيق هرمز، في ظل عودة جانب كبير من صادرات النفط والغاز الخليجية إلى الأسواق العالمية عبر المضيق أو خطوط الأنابيب البديلة، وبمساعدة القوات الأمريكية.

وأشار إلى أن زيادة المعروض النفطي أسهمت، بحسب تقديره، في انخفاض الأسعار إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع تراجع قدرة إيران على تحقيق عائدات من النفط المخزن في ناقلات قبالة السواحل الآسيوية، نتيجة الحصار البحري المفروض عليها.

كما لفت إلى أن انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس غيّر بعض الحسابات السياسية الأمريكية، إذ تراجعت قدرة طهران على التأثير في الإدارة الأمريكية عبر ورقة ارتفاع أسعار الطاقة، وإن كان تراجع نفوذ ترامب داخل الكونجرس قد يجعل خوض مواجهة عسكرية طويلة أكثر صعوبة.

ومع ذلك، يرى المحلل الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي لا يزال يمتلك هامشًا للتحرك من خلال عملية عسكرية محدودة، دون الاضطرار بالضرورة إلى الانخراط في حرب واسعة وممتدة.

أزمات الطاقة والاحتجاجات تهدد استقرار النظام

وتطرق المقال إلى تراجع قدرة إيران على ممارسة ضغوط عسكرية على دول الخليج، مشيرًا إلى أن طهران تستخدم الطائرات المسيّرة في بعض هجماتها على البحرين والكويت، لكنها تتجنب حاليًا اللجوء إلى الصواريخ الباليستية، خشية أن يؤدي سقوط صاروخ واحد إلى خسائر كبيرة وتصعيد عسكري واسع.

وأضاف أن الولايات المتحدة أعادت تمركز بعض قواتها بعيدًا عن القواعد المعرضة للهجمات قصيرة المدى، وهو ما قلّص، بحسب تقديره، قدرة إيران على إلحاق خسائر بالقوات الأمريكية.

وعلى الصعيد الداخلي، أشار بن يشاي إلى أن إيران تواجه صعوبات في إنتاج ومعالجة وتوزيع كميات كافية من الغاز لتلبية احتياجات السكان، رغم امتلاكها احتياطيات ضخمة، محذرًا من أن استهداف البنية التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء قد يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة، ويمنح النظام فرصة لحشد المواطنين خلفه بدلًا من إضعافه.

كما حذر من احتمال استخدام النظام الإيراني قدرات كيميائية وبيولوجية ضد الاحتجاجات الداخلية إذا اندلعت انتفاضة تهدد استقراره، مستحضرًا تجربة النظام السوري السابق في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه.

وفي السياق ذاته، تناول المقال تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران، مستشهدًا بتوقعات خبراء البنك الدولي بارتفاع التضخم إلى نحو 80% وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8%، وفق الأرقام التي أوردها الكاتب.

ولفت إلى ظهور مؤشرات اضطراب في عدد من المناطق الريفية، خاصة بين المتقاعدين الذين تآكلت معاشاتهم وسائقي السيارات المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود، رغم أن الاحتجاجات الحالية لا تزال محدودة مقارنة بموجة احتجاجات يناير الماضي.

وأشار كذلك إلى استعداد النظام لاحتمال اتساع الاحتجاجات، من خلال تشكيل وحدات خاصة داخل قوات الباسيج لقمع أعمال الشغب، بما يشمل وحدات مخصصة للنساء والمراهقين.

هل ينتظر ترامب انهيارًا تدريجيًا للنظام الإيراني؟

وخلص بن يشاي إلى أن واشنطن وتل أبيب تتفقان على أن إيران تواجه ضغوطًا متزايدة، لكنهما تختلفان بشأن توقيت التحرك العسكري؛ فبينما تخشى إسرائيل ضياع فرصة الاستفادة من مستوى الجاهزية العسكرية الأمريكية الحالي، يراهن ترامب، بحسب قراءة الكاتب، على أن استمرار الحصار البحري والعقوبات وتراجع عائدات النفط قد يدفع طهران إلى وضع أكثر صعوبة.

ويرى المحلل الإسرائيلي أن استمرار الأزمة الاقتصادية والداخلية قد يدفع إيران إلى إبداء مرونة أكبر في المفاوضات، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمال لجوء طهران إلى تصعيد عسكري محسوب للخروج من حالة «لا حرب ولا سلام» التي يعيشها النظام، والتي يرى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ضرورة إنهائها.