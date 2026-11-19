توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على أغلب أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة، بداية من الجمعة 20 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، وتكوُّن شبورة مائية في الصباح الباكر على عدد من الطرق، بينما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض تدريجيًّا خلال الأيام اللاحقة، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة إلى بارد خلال الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 27 و28 درجة مئوية خلال يومي الجمعة والسبت، مع استمرار استقرار الأحوال الجوية وعدم وجود تغيرات جوية مقلقة خلال الأسبوع المقبل، وفق التوقعات المعلنة، كما دعت إلى الحذر من الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

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كيف سيكون الطقس في مصر خلال الأيام الخمسة المقبلة؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستشهد أجواء خريفية مستقرة خلال الفترة من الجمعة 20 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، إذ يكون الطقس مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما ترتفع درجات الحرارة نسبيًّا على جنوب الصعيد ليسود طقس حار.

وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف المتوقع في درجات الحرارة مع بداية الفترة، فإن درجات الحرارة العظمى تميل إلى التراجع تدريجيًّا في عدد من المناطق خلال الأيام اللاحقة، بحسب البيانات المعلنة، فيما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء.

وتؤكد التوقعات استمرار الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة، دون الإشارة إلى تغيرات جوية مقلقة خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعني استمرار السمات الخريفية للطقس، مع وجود اختلاف واضح بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

هل ترتفع درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت في القاهرة؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية يوم الجمعة 20 نوفمبر، ثم تنخفض إلى 27 درجة يوم السبت 21 نوفمبر.

وتشير البيانات إلى تراجع درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 26 درجة يوم الأحد 22 نوفمبر، ثم إلى 25 درجة يومي الاثنين 23 نوفمبر والثلاثاء 24 نوفمبر، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى خلال الفترة بين 15 و18 درجة مئوية.

ويعكس هذا التغير استمرار الأجواء الخريفية، مع طقس أكثر دفئًا نسبيًّا خلال النهار، مقابل أجواء مائلة للبرودة خلال الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الفروق في درجات الحرارة عند الخروج في أوقات مختلفة من اليوم.

متى تظهر الشبورة المائية على الطرق خلال الأيام المقبلة؟

تُعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 20 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، إذ أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى احتمالية تكوُّنها خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا.

ومن المتوقع ظهور الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

وحذرت الهيئة من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات انتشار الشبورة المائية، مع الالتزام بالسرعات المقررة والانتباه إلى احتمالية تراجع الرؤية على بعض الطرق، لا سيما في المناطق التي تشهد كثافة للشبورة.

هل تستمر الشبورة المائية بالكثافة نفسها خلال الأسبوع المقبل؟

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص تكوُّن الشبورة المائية ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع تراجع كثافتها مقارنة بالفترة الماضية.

وأضافت أن الشبورة قد تظهر بكثافة أحيانًا على بعض الطرق، رغم الاتجاه العام نحو تراجع كثافتها، مشددة على أهمية توخي الحذر ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ أكدت منار غانم أن الأجواء ستظل مستقرة على مدار الأسبوع المقبل، دون وجود تغيرات جوية مقلقة، مع استمرار الطقس الخريفي خلال الفترة المقبلة.

ما درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري حتى الثلاثاء؟

بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الأيام الخمسة المقبلة على النحو الآتي:

الجمعة 20 نوفمبر: العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

السبت 21 نوفمبر: العظمى 27 والصغرى 18 درجة.

الأحد 22 نوفمبر: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

الاثنين 23 نوفمبر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

الثلاثاء 24 نوفمبر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

وتوضح هذه الدرجات ارتفاع الحرارة نسبيًّا في بداية الفترة، يعقبه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة العظمى، مع تسجيل أقل درجة عظمى عند 25 درجة يومي الاثنين والثلاثاء.

ما درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية؟

تشهد السواحل الشمالية انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة العظمى خلال الفترة المحددة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجاءت التوقعات على النحو الآتي:

الجمعة 20 نوفمبر: العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

السبت 21 نوفمبر: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

الأحد 22 نوفمبر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

الاثنين 23 نوفمبر: العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

الثلاثاء 24 نوفمبر: العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

وتسجل السواحل الشمالية أعلى درجة عظمى لها يوم الجمعة، قبل أن تتراجع إلى 25 درجة يوم السبت، ثم إلى 24 درجة يوم الأحد، وتصل إلى 23 درجة يومي الاثنين والثلاثاء.

كم تسجل درجات الحرارة في شمال الصعيد خلال الأيام المقبلة؟

وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة في شمال الصعيد مستويات أعلى نسبيًّا خلال ساعات النهار مقارنة ببعض المناطق الأخرى، بينما تنخفض خلال الليل والصباح الباكر، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

الجمعة 20 نوفمبر: العظمى 29 والصغرى 13 درجة.

السبت 21 نوفمبر: العظمى 29 والصغرى 14 درجة.

الأحد 22 نوفمبر: العظمى 27 والصغرى 14 درجة.

الاثنين 23 نوفمبر: العظمى 26 والصغرى 13 درجة.

الثلاثاء 24 نوفمبر: العظمى 26 والصغرى 13 درجة.

وتسجل العظمى في شمال الصعيد 29 درجة يومي الجمعة والسبت، ثم تنخفض إلى 27 درجة يوم الأحد، وتصل إلى 26 درجة يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تتراوح الصغرى بين 13 و14 درجة.

ما درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد حتى الثلاثاء 24 نوفمبر؟

تظل درجات الحرارة في جنوب الصعيد الأعلى بين المناطق الواردة في بيان الهيئة خلال الأيام الخمسة المقبلة، إذ يسود طقس حار خلال ساعات النهار، مع تسجيل درجات عظمى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية، وجاءت التوقعات على النحو الآتي:

الجمعة 20 نوفمبر: العظمى 31 والصغرى 17 درجة.

السبت 21 نوفمبر: العظمى 32 والصغرى 18 درجة.

الأحد 22 نوفمبر: العظمى 34 والصغرى 18 درجة.

الاثنين 23 نوفمبر: العظمى 33 والصغرى 17 درجة.

الثلاثاء 24 نوفمبر: العظمى 32 والصغرى 17 درجة.

وتسجل جنوب الصعيد أعلى درجة حرارة عظمى خلال الفترة يوم الأحد 22 نوفمبر، بواقع 34 درجة، قبل أن تنخفض إلى 33 درجة يوم الاثنين، ثم إلى 32 درجة يوم الثلاثاء، وفق البيانات المعلنة.

ما أهم النصائح للتعامل مع طقس الأيام المقبلة؟

تتطلب حالة الطقس المتوقعة الانتباه إلى الفروق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، خاصة مع ميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع استمرار فرص تكوُّن الشبورة المائية على عدد من الطرق.

كما تبرز أهمية توخي الحذر أثناء القيادة خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وهي الفترة التي أشارت الهيئة إلى احتمالية ظهور الشبورة خلالها، مع الالتزام بالسرعات المقررة والانتباه إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتظل متابعة التحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية مهمة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا أن الشبورة قد تظهر بكثافة أحيانًا على بعض الطرق، رغم تراجع كثافتها مقارنة بالفترة الماضية.

وبذلك تشير توقعات الطقس من الجمعة 20 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 إلى استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في مصر، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، وانخفاض تدريجي في عدد من المناطق بعد ذلك، إلى جانب استمرار فرص الشبورة المائية صباحًا، دون توقعات بحدوث تغيرات جوية مقلقة خلال الأسبوع المقبل.