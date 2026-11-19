كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتصل درجة الحرارة العظمى إلى 34 درجة مئوية على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، بينما تسجل القاهرة الكبرى نحو 28 درجة مئوية.

وتشهد البلاد أجواء مائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارة على جنوب الصعيد، في حين تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وبحسب توقعات الأرصاد، تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا على مختلف أنحاء الجمهورية اعتبارًا من الجمعة 20 نوفمبر 2026، مع استمرار الأجواء الدافئة نسبيًا خلال ساعات النهار.

وتكون الأجواء أكثر حرارة على مناطق جنوب الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 34 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى نحو 28 درجة مئوية.

ويأتي ارتفاع درجات الحرارة بعد أجواء شهدت اعتدالًا نسبيًا خلال الأيام الماضية، مع فارق واضح بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، وهو ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة الملابس المناسبة خلال الفترات المختلفة من اليوم.

شبورة كثيفة تضرب الطرق

وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية كثيفة على عدد من المناطق، خلال الساعات الأولى من الصباح.

وتتركز الشبورة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتبدأ وفق التوقعات اعتبارًا من الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، أي لنحو 8 ساعات.

وقد تصل الشبورة إلى حد الضباب في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات مهمة لقائدي السيارات

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات انتشار الشبورة المائية، خاصة مع انخفاض الرؤية على بعض الطرق.

ونصحت قائدي السيارات بترك مسافات أمان كافية بين المركبات، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب القيادة بسرعات مرتفعة في المناطق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية.

كما أوصت بتجنب استخدام كشافات الإضاءة العالية أثناء الشبورة، لأنها قد تؤدي إلى انعكاس الضوء وزيادة صعوبة الرؤية بدلًا من تحسينها.

وأكدت أهمية تشغيل كشافات السيارة الأمامية أثناء القيادة في أجواء الشبورة، إلى جانب فتح جزء من نوافذ السيارة للمساعدة في منع تراكم بخار المياه الذي قد يؤثر على وضوح الرؤية.

طقس الليل والصباح الباكر

وتشهد ساعات الليل والصباح الباكر أجواء أكثر برودة مقارنة بفترات النهار، مع انخفاض درجات الحرارة بصورة ملحوظة على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويظهر الفارق الحراري بين النهار والليل بصورة أكبر في مناطق جنوب البلاد، رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لذلك تستمر الحاجة إلى الحذر من تغير الأجواء بين فترات اليوم المختلفة.

حالة الطقس في مصر

وتأتي هذه التغيرات الجوية في إطار طبيعة الطقس خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر، الذي يشهد عادة تفاوتًا في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، مع ظهور الشبورة المائية على الطرق خلال فترات الصباح.

وتظل الشبورة المائية أحد أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على حركة المرور خلال هذه الفترة، خاصة في الطرق الممتدة بين المحافظات والطرق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية.

نصائح للمواطنين خلال الفترة المقبلة

ومع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وانخفاضها ليلًا، ينصح بمراعاة التغير في الأجواء عند الخروج خلال ساعات اليوم، خاصة في المناطق التي تشهد فارقًا واضحًا بين درجات الحرارة.

كما يجب على المسافرين وقائدي السيارات متابعة نشرات الطقس قبل التحرك، خصوصًا خلال ساعات الفجر والصباح، والالتزام بتعليمات المرور عند وجود شبورة كثيفة.

وتشير توقعات الأرصاد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أجواء دافئة خلال النهار، مع ارتفاع الحرارة إلى مستويات تصل إلى 34 درجة مئوية على جنوب البلاد، بينما تستمر الأجواء الأكثر برودة خلال الليل والصباح الباكر، إلى جانب فرص تكون شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق.

وبذلك تتجه حالة الطقس في مصر إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارًا، بالتزامن مع استمرار التحذيرات من الشبورة المائية، ما يجعل الحذر على الطرق خلال الساعات الأولى من اليوم أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة قائدي السيارات.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية خلال الأيام الحالية، مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو درجة إلى درجتين، مشيرة إلى استمرار الأجواء المستقرة خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 25 إلى 26 درجة مئوية، مع ارتفاع الحرارة نهارًا وانخفاضها ليلًا، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تستمر فرص الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

وتوقعت منار غانم ارتفاع درجات الحرارة الجمعة والسبت لتصل إلى 27 و28 درجة على القاهرة، مع فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، ونصحت المواطنين وقائدي السيارات بمتابعة النشرات الجوية والحذر خلال فترات الشبورة.