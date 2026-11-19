تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعدما حجز الفريقان مقعديهما في المباراة النهائية عقب تخطي الدور نصف النهائي بنجاح.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعدما حقق الفوز على سموحة بنتيجة 29-24، بينما حسم الزمالك تأهله بالفوز على الأولمبي بنتيجة 33-19، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

ويدخل الأهلي المباراة النهائية بصفته حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعدما توج بالبطولة على حساب سموحة، في المباراة النهائية التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

في المقابل، يمتلك الزمالك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعدما حصد البطولة أربع مرات، ويطمح إلى إضافة لقب جديد إلى سجله.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر لكرة اليد

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على صالة حسن مصطفى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تُذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد عبر قناة «أون سبورت».