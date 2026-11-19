

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشركاء الدوليين إلى الاستفادة من البنية التحتية اللوجستية الروسية، مؤكدًا استعداد بلاده لتوسيع التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويعزز الترابط الاقتصادي بين روسيا وشركائها، خصوصًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وجاءت تصريحات بوتين خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المنعقدة في مدينة شنجن الصينية، حيث استعرض توجهات موسكو لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير ممرات النقل الدولية، في ظل التحولات التي تشهدها خريطة التجارة العالمية.

وأكد الرئيس الروسي أهمية تطوير شبكات النقل والبنية التحتية اللوجستية، بما يسمح بتسهيل انتقال البضائع وتقليل تكاليف الشحن وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن روسيا تمتلك إمكانات جغرافية وبنية تحتية يمكن أن تسهم في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وتأتي الدعوة الروسية في وقت تسعى فيه موسكو إلى توسيع مساراتها التجارية نحو الأسواق الآسيوية، بالتزامن مع استمرار العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الحرب في أوكرانيا، وما ترتب عليها من تحولات في طرق تصدير المنتجات الروسية وحركة التجارة الدولية.

وتولي روسيا اهتمامًا متزايدًا بتطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، إلى جانب تعزيز الممرات الشرقية وخطوط السكك الحديدية العابرة للأقاليم، بهدف تسهيل نقل البضائع بين آسيا وأوروبا وتوسيع التعاون مع الصين ودول المنطقة.

كما يرتبط هذا التوجه بمساعي موسكو لتعزيز موقعها في أسواق الطاقة والمواد الخام، مستفيدة من شبكات النقل والموانئ وخطوط السكك الحديدية لتوفير بدائل لوجستية للشركاء التجاريين.

وتعكس تصريحات بوتين رغبة روسيا في توظيف موقعها الجغرافي وإمكاناتها اللوجستية لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيا والمحيط الهادئ، في ظل التنافس الدولي على طرق التجارة وممرات النقل الاستراتيجية.