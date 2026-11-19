كشف المطرب عمر كمال عن موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته، مؤكدا أنه لن يوصي بمسح أعماله الفنية، لأنه يحب الجمهور ويعتبره جزءا من حياته، مشيرا إلى أن صوته أصبح حاضرا في كل البيوت المصرية.

عمر كمال

وقال المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «أحمد عامر لما مات موصاش إن أغانيه تتمسح، وأنا مش هوصي إن بعد ما أموت الأغاني تتمسح، أنا بحب الناس جدًا، وإذا كنت عايش عشان الناس وونس الناس اللي حواليا، وكل البيوت في مصر صوتي جواها، و120 مليون دول أهلي، وانا اللي بيميزني عن جيلي إني مجتهد شوية».

وأوضح: «مصطفى كامل حابب أشكره على اللي عمله معايا، وقف جنبي كتير وبيعدي ليا كتير عشان أكون أحسن، وبوعده إني مش هصغره أبدًا، وبشكره على كل اللي عمله في النقابة».https://www.youtube.com/watch?v=2BgK91bBBzM