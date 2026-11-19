قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار والتواصل، إن الحرب الروسية الأوكرانية، التي تقترب من إتمام عامها الخامس، خلّفت العديد من التداعيات الإنسانية، وفي مقدمتها ملف الأسرى من المدنيين والعسكريين، الذين قضوا فترات طويلة في الأسر لدى الجانبين.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المبادرة الأوكرانية المتعلقة بالتبادل الأسري، والمقرر طرحها على الجانب الأمريكي، تمثل خطوة مهمة لمعالجة هذا الملف الإنساني، خاصة أن استمرار احتجاز الأسرى لفترات طويلة لا يحقق مكاسب حقيقية لأي من الطرفين، سواء الجانب الروسي أو الأوكراني.

وأضاف أن المبادرة تستهدف التوصل إلى تفاهمات بين موسكو وكييف، عبر الوساطة الأمريكية، بما يتيح استعادة الأسرى ويمهد لتقليص الفجوة بين الجانبين.

وأشار إلى أن معالجة ملف الأسرى قد تمثل مدخلًا لبناء الثقة بين روسيا وأوكرانيا، وتوفير أرضية مناسبة للوسيط الأمريكي للانتقال إلى مناقشة ملفات أخرى، بما قد يسهم في تحريك المسار التفاوضي بين الطرفين.