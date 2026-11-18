أجرى وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية شملت عددًا من المواقع العسكرية، للاطلاع على مستوى جاهزية القوات المسلحة وسير العمل في الوحدات العسكرية، وذلك بالتزامن مع تعرض الكويت لهجمات بطائرات مسيّرة أعلنت طهران مسؤوليتها عن بعضها.

وأكدت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن الوزير اطلع خلال الجولة على طبيعة المهام والواجبات الموكلة إلى منتسبي الجيش، ومستوى استعدادهم لتنفيذ مسؤولياتهم العسكرية، كما أشاد بالجهود التي يبذلها أفراد القوات المسلحة، مثمنًا ما يقدمونه من عطاء وإخلاص وتفانٍ في أداء واجباتهم.

وتأتي الجولة في توقيت تشهد فيه الكويت تصعيدًا أمنيًا على خلفية الهجمات الإيرانية التي استهدفت أجواء البلاد، إذ أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في وقت سابق، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد يسمعها السكان ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية.

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية المتكررة، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا لسيادة البلاد وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، فضلًا عن مخالفتها قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية، والتصدي لأي تهديد يستهدف أمنها الوطني، استنادًا إلى حق الدفاع عن النفس المكفول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت ومعدات عسكرية أمريكية داخل قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، مدعيًا أن الهجوم استهدف منظومات دفاع جوي ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، دون توافر تأكيد مستقل بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالقاعدة.

ونقلت وكالة «رويترز» أن الهجمات الإيرانية على الكويت جاءت في أعقاب ضربات أمريكية استهدفت موقعًا لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة العسكرية وتداعياتها على دول الخليج.

وتعكس جولة وزير الدفاع الكويتي اهتمام القيادة العسكرية بمتابعة مستوى الاستعداد الميداني للقوات المسلحة في ظل التطورات المتسارعة، بالتوازي مع استمرار الإجراءات الدفاعية لحماية المجال الجوي والمنشآت الاستراتيجية، وسط مخاوف من امتداد التصعيد الإقليمي إلى مزيد من دول المنطقة.