أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني، مساء الأربعاء، اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط وتوقفها عن الحركة منذ صباح اليوم، إثر اصطدامها بألغام بحرية شرقي مضيق هرمز.



وصف الجيش الناقلات بأنها "مُخالفة"، وأشار إلى أنها كانت تبحر في منطقة محظورة شرقي المضيق دون الالتزام بتحذيرات القوة البحرية، مع إيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها.

وشدّد البيان على أن المرور عبر مضيق هرمز مشروط بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، واستخدام الممرات المسموح بها، وإبقاء أجهزة التتبع والملاحة قيد التشغيل.



لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الرواية الإيرانية أو هوية الناقلات حتى الآن.

