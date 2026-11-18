تتجه الأنظار نحو أبوجا في نيجيريا، حيث يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) واتحاداته الأعضاء الـ54 وشركاؤه العالميون لعقد الجمعية العمومية العادية الثامنة والأربعين للاتحاد يوم السبت.

تتجه الأنظار نحو أبوجا، عاصمة نيجيريا، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) واتحاداته الأعضاء الـ54 وشركاؤه العالميون لعقد الجمعية العمومية العادية الثامنة والأربعين للاتحاد، وذلك يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026.

ستُعقد الجمعية العمومية في مركز "بولا أحمد تينوبو" للمؤتمرات الدولية، وسيتم بث وقائعها مباشرة عبر قناة "CAF TV" على موقع يوتيوب، بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش).

ومن بين الضيوف المنتظر حضورهم: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو، وممثلون عن الاتحادات القارية الشقيقة، بالإضافة إلى رؤساء والأمناء العامين للاتحادات الأعضاء الـ54 في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.