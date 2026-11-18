

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 عن بدء عملية عسكرية مركزة في وسط قطاع غزة، وتحديداً في المنطقة الواقعة غرب الخط الأصفر.

يأتي ذلك بهدف تدمير نفق قالا إنه يشكل تهديداً مباشراً للقوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة.

يعد هذه العملية التوغل البري الأول المعلن عنه رسمياً خارج نطاق الخط الأصفر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وفق مزاعم الاحتلال، تستهدف العملية العسكرية مربعات سكنية محددة (البلوكات 660 و661 و666) في محيط محور نتساريم الجنوبي، وتحديداً شرق مخيم النصيرات وقرب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وحول التحركات العسكرية والضحايا، فتقدمت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه طريق صلاح الدين الرئيسي وتم إغلاقه أمام حركة المرور، بالتزامن مع شن غارات جوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في وسط القطاع.

أصدر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) تحذيرات للسكان تطالبهم بإخلاء المربعات المستهدفة والابتعاد عنها، مما تسبب في موجة نزوح جديدة للعائلات الفلسطينية من شمال مخيم النصيرات والمناطق المحاذية.

يفصل "الخط الأصفر" الافتراضي بين المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية (شرق الخط، والتي تمثل نحو ثلثي مساحة القطاع) وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس غرب الخط بموجب تفاهمات وقف إطلاق النار السابقة.