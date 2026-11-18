يواصل المطرب والملحن أحمد زعيم، تألقه وتقديمه لأعماله الغنائية المميزة، التى بدأها منذ فترة وقام بطرح أغنيته الجديدة، فيديو كليب بعنوان "واحدة كدابة" وهي أغنية تجمع بين الدراما في الكلمات والطابع الموسيقي للفلامنكو.. الأغنية من كلمات محمد يونس وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم، ميكس و ماستر خالد سند، والفيديو كليب من إخراج مارك سمير، ومن توزيع شركة Digital Sound.

كشف أحمد زعيم عن تفاصيل فيديو كليب أغنية "واحدة كدابة" وقال: الأغنية تتضمن تفاصيل مختلفة، إلى جانب مفاجأة مرتبطة بإفيه مستخدم حاليا في المزيكا، مشيرًا إلى أنه مفاجأة للجمهور، وأضاف أنه استعان مع فريق العمل بموديلز من الأرجنتين وإسبانيا للمشاركة في الفيديو كليب، الذي يضم مشاهد تمثيلية تجمع بينهم وبين زعيم، ضمن التصور الذي وضعه المخرج للأغنية المصورة.. وأعرب عن سعادته ورضائه عن عناصر الأغنية، وأكد أن الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي، جاءوا مناسبا جدا لحالة الأغنية، كما أشاد برؤية المخرج مارك سمير، وأكد بقوله: طبق كل اللي فكرنا فيه بشكل ممتاز جدًا". واختتم زعيم بقوله: أتمنى فيديو كليب واحدة كدابة يضيف للأغنية، وينال إعجاب الجمهور.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زعيم حقق نجاحا كبيرا كملحن في الأونة الأخيرة بعد تجدد تعاونه مع النجم أحمد سعد في البوم "الموسيقى العربية" من خلال أغنية "والله زمان" التي نالت إعجاب الجمهور بها، ووصولها الى التريند، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والأغنية كلمات أمير طعيمة، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، ووتريات أحمد حسن فكري، هي ثاتي تعاون بين زعيم و أحمد سعد، وذلك بعد نجاحهما السابق في تريو أغنية "يا عراف " والتي تم طرحها منذ ثلاث سنوات وشاركهما فيها المطرب التونسي نوردو.. كما حقق أيضا زعيم النجاح مع نجمة الإحساس المطربة إليسا، في البومها الجديد "اليسار" وهو الألبوم الرابع عشر في مسيرتها الفنية، من خلال أغنية، "سهلة الأذية" من كلمات احمد حسن راؤول، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وهي أغنية ذات طابع درامي رومانسي.

تقول كلمات أغنية " واحدة كدابة":..

واحدة كدابة

إدتها اسمي وقولت قلبي بيها فاز

خليتها اغلى واقرب الناس العزاز

كانت حبيبتي وبيتي واقرب الصحاب

لزعلها مني كنت بعمل ١٠٠ حساب

حكايتنا كانت تتحكي ف قصص الغرام

مدتش حد في الدنيا غيرها اهتمام

كان كل املي انى الاقي فيها خير

آمنتها وصدقت منها وعود كتير

واحدة كدابة

ووعود كدابة

ايامنا وليالينا كانت فترهةكدابة

كل التجارب اللي كانت قبلها

ازاي معاها مستفادتش منها

انا مش زعلان على اي حاجه خسرتها

انا كل زعلى إن انا صدقتها

مش طابعي ادي لحد بسهوله الامان

لكن الحقيقه تملي متاخر تبان

وانا مش هآمن حد باعني غدر وخان

هانت عليا العشره زي ماقلبي هان

واحدة كدابة

ووعود كدابة

ايامنا وليالينا كانت فترهة كدابة