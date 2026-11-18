تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد الفوز على فريق الأوليمبي بنتيجة 33-19، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وشهد الشوط الأول تفوقًا واضحًا لفريق الزمالك، الذي نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، لينهي النصف الأول من المباراة متقدمًا بنتيجة 16-9، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بنتيجة 33-19.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، غدًا الخميس، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على صالة حسن مصطفى.

ويُعد الزمالك صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس السوبر المصري، بعدما حصد البطولة أربع مرات.