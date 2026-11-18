أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، بمراسم تكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحه الميدالية الذهبية للكونغرس الأميركي، مؤكدًا أن هذه الخطوة الاستثنائية بعد 45 عامًا على رحيله تمثل شهادة دولية متجددة على عبقرية القيادة المصرية وبُعد نظرها الاستراتيجي.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن هذا التكريم الرفيع الذي يُعد من أسمى الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التاريخ لا ينسى صُناع السلام الحقيقيين، وأن الرؤية التي تبناها بطل الحرب والسلام كانت سابقة لعصرها، حيث استطاع بحنكته السياسية وشجاعته الفريدة أن ينتصر لمصر في ميدان القتال عام 1973، ثم يفرض إرادة السلام العادل والشامل، ليستعيد كل شبر من أرض سيناء الحبيبة دون تفريط.

احتفاء المؤسسات الدولية بالرئيس الراحل أنور السادات

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن احتفاء المؤسسات الدولية بالرئيس الراحل أنور السادات بعد مرور أكثر من أربعة عقود على استشهاده، يحمل رسالة بالغة الأهمية للأجيال الجديدة حول قيمة الدولة المصرية وثقلها التاريخي، موضحًا أن ما زرعه الرئيس السادات من ثوابت في السياسة الخارجية المصرية القائمة على السعي نحو الاستقرار الإقليمي مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية، هو النهج ذاته الذي تواصل القيادة السياسية المصرية البناء عليه اليوم في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

عبقرية قائد استعاد الأرض وصنع السلام

وأكد أن الرئيس الراحل السادات نجح في تحقيق المعادلة الأصعب في التاريخ الحديث؛ حيث قاد القوات المسلحة المصرية الباسلة لتحقيق نصر أكتوبر المجيد عام 1973، ليكسر أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، ثم انطلق من موقع القوة والانتصار ليرفع راية السلام، مبرهنًا للعالم أن السلام الحقيقي لا يصنعه إلا الأقوياء القادرون على حماية أوطانهم وصون مقدرات شعوبهم.

ووجه المستشار حسين أبو العطا التحية لأسرة الزعيم الراحل أنور السادات، مؤكدًا أن الميدالية الذهبية للكونغرس ليست تكريمًا لاسم الرئيس الراحل أنور السادات فحسب، بل هي تكريم لكل مصري ولكل جندي ضحى من أجل رفعة هذا الوطن واستقرار المنطقة بأسرها.