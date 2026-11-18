التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٨ نوفمبر، النائبة الديمقراطية لويس فرانكل، زعيمة الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قد ثمن في بداية اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التواصل والتنسيق مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، معرباً عن تقدير مصر لمواقف النائبة الداعمة للعلاقات المصرية الأمريكية وتعويلنا على دورها القيادي في دفع التعاون القائم في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت النائبة عن تقديرها للشراكة القائمة بين مصر والولايات المتحدة، مشيدة بالدور المصري في دعم السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، كما ثمنت زيارتها السابقة إلى مصر وتشرفها بلقاء السيد رئيس الجمهورية ضمن وفد من أعضاء الكونجرس.

تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل المشترك على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مستعرضاً التحديات والأزمات التي تواجهها ورؤية مصر حول كيفية التعامل معها، حيث شدد الوزير، اتصالاً بالأزمة مع إيران، على أهمية تغليب المسارات السياسية والحلول الدبلوماسية لاحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، مع التأكيد على رفض مصر للاعتداءات على دول الخليج.

كما أكد الوزير فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، اهمية استقرار المنطقة والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، فضلاً عن ضرورة ضمان حرية الملاحة ومنع تداعيات اضطرابات حركة الملاحة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية والاقتصاد العالمي وتأثيره أيضاً بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.

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