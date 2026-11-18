بحث وزير الخارجية الأذري جيهون بايراموف مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، عددا من القضايا الإقليمية، من بينها المخاطر الأمنية التي تفرضها الحروب والصراعات المستمرة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط على المنطقة والبلدين.

وأضاف بايراموف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، أنه أطلع الجانب الألماني على مسار المصالحة بين أذربيجان وأرمينيا.

وأوضح أنه استعرض جهود الإعمار والتنمية الجارية في الأراضي التي جرى تحريرها من الاحتلال، فضلا عن عودة نحو 100 ألف شخص إلى مناطقهم الأصلية، حيث استأنفوا حياتهم وبدأوا الدراسة والعمل.

وأشار وزير الخارجية الأذري إلى أن المباحثات تناولت أيضا التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية، وعددا من القضايا الأخرى المتعلقة بالمنطقة.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المخاطر التي تفرضها الحروب والصراعات المستمرة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط على المنطقة وبلديهما، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ألمانيا وأذربيجان، فضلا عن تطوير إمدادات الطاقة، التي تمثل أهمية لقطاع الطاقة والاقتصاد في البلدين.

وأعرب فاديفول، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، عن ثقته بإمكانية توسيع التعاون بين الجامعات في البلدين، بما يسهم في تعزيز الروابط التعليمية.

وقال إن منطقة جنوب القوقاز تتيح فرصا جديدة لأوروبا، وإن أذربيجان تؤدي دورا قياديا في المنطقة.

وأضاف أنه في ظل الحرب الروسية-الأوكرانية، تواجه إمدادات الطاقة في أوروبا تهديدات، وهو ما يجعل أذربيجان أحد أهم الشركاء في هذا المجال.