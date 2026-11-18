أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطلع بكين إلى إقامة علاقة صينية أمريكية بنّاءة واستراتيجية، ترتكز على مبادئ الاحترام المتبادل والإنصاف، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وأشار شي إلى أهمية بناء علاقات مستقرة ومتوازنة بين الصين والولايات المتحدة، في ظل التحديات الدولية الراهنة وتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية بين القوتين، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الخلافات عبر الحوار والتفاهم.

ويأتي اللقاء في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز التواصل بين بكين وواشنطن، وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها العلاقات التجارية والاقتصادية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط استمرار التباينات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الاستراتيجية.

وتظل طبيعة العلاقة بين البلدين ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي، بالنظر إلى ثقلهما السياسي والاقتصادي، وتأثير التفاهمات بينهما على التجارة وسلاسل الإمداد والتوازنات الدولية.