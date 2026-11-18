اختتمت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبدالفتاح فاعليات المعسكر التدريبي والتثقيفي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بالمحاضرين الفنيين والبدنيين، والذي شهد على مدار أيامه برنامجاً علمياً وتطبيقياً مكثفاً واستقبلته المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، ​في إطار خطط التطوير المستمرة لمنظومة التحكيم المصري والحرص على الارتقاء بمستوى المنظومة التحكيمية.

​شهد المعسكر تركيزاً بالغاً على الجانبين النظري والعملي؛ حيث تضمن محاضرات فنية وبدنية متقدمة أدارها نخبة من خبراء ومحاضري "فيفا"، منهم عصام عبد الفتاح والتونسية مروة الحناشي مدربة اللياقة البدنية، حيث تناولت أحدث التعديلات في قوانين اللعبة، تحليل حالات تقنية الفيديو (VAR)، ومعايير التقييم الفني الحديثة.

وعلى صعيد التدريبات العملية، خاض المشاركون تطبيقات ميدانية مكثفة على ملاعب التدريب شملت تدريبات اللياقة البدنية الحديثة، وآليات التحرك والمساحات داخل المستطيل الأخضر، فضلاً عن المحاكاة الحية للحالات التحكيمية المعقدة لضمان توحيد الرؤى والمفاهيم التحكيمية، ونقل الخبرات الدولية بالعلم الحديث للمحاضرين المحليين لتعميم الاستفادة على قطاع الحكام بمختلف الدرجات.

​ويأتي هذا المعسكر امتداداً للجهود المبذولة لرفع كفاءة الكوادر التحكيمية الفنية والبدنية، وتأكيداً على أهمية مواكبة أحدث النظم العالمية المعمول بها في الاتحادين الدولي والقاري، تمهيداً لانعكاس هذه الخبرات على أداء قضاة الملاعب في المنافسات المحلية المقبلة.

وشارك في فاعليات المعسكر وإلقاء المحاضرات الفنية والبدنية كل من: جمال الغندور نائب رئيس لجنة الحكام ووجيه أحمد والسيد مراد ومحمد حسن أعضاء اللجنة.