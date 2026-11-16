قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع
شهيد برصاص قوات الاحتلال قرب الخط الأصفر في جباليا شمالي قطاع غزة
1500 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لـ 26.5 مليون مواطن في يناير 2027
بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم
نبيلة عبيد: أفنيت عمري في الفن.. وأستعد لتقديم شخصية شيطان لأول مرة
الحرس الثوري: سنتعامل بحزم مع أي ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز
عراقجي: ضرباتنا تستهدف القواعد العسكرية للعدو وليس دول الجوار
إبراهيم عادل يقترب من الأهلي.. نقطة تكتيكية تقلب حسابات عموتة في الميركاتو الشتوي | خاص
300 ألف فرصة تدريب رقمي و500 رخصة عمل حر.. بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وصندوق تطوير التعليم لتأهيل الطلاب للوظائف
أعظم لاعب في تاريخ مصر.. عضو مجلس اتحاد الكرة يشيد بالتزام محمد صلاح
من عرش أوروبا إلى حافة الانهيار.. كيف فقد منتخب إيطاليا هيبته في كرة القدم؟
موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أعظم لاعب في تاريخ مصر.. عضو مجلس اتحاد الكرة يشيد بالتزام محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق وطرابزون سبور الحالي، يُعد أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، مشيدًا بالتزامه داخل صفوف المنتخب وحرصه الدائم على أداء دوره.

محمد صلاح 

وأوضح أبو زهرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن صلاح لم يعترض يومًا على أي قرارات خلال فترة تولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه كان دائم الالتزام ويقدم نموذجًا يُحتذى به في مختلف المواقف.

وأضاف عضو اتحاد الكرة أن انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر لم يكن مرتبطًا باستمرار حسام حسن أو تولي علي ماهر المسؤولية الفنية، مؤكدًا أن اللاعب كان سيحضر المعسكر في جميع الأحوال، سواء زاره هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أم لم يذهب إليه.

وأشار أبو زهرة إلى أن صلاح لاعب مصري حريص على تمثيل منتخب بلاده، ويضع مصلحة الفراعنة في مقدمة أولوياته، مشددًا على أنه يستحق التقدير لما يقدمه من التزام واحترافية.

وتأتي تصريحات عضو اتحاد الكرة في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول علاقة محمد صلاح بحسام حسن، وما تردد عن وجود خلافات بينهما قبل رحيل الجهاز الفني السابق عن قيادة المنتخب الوطني.

محمد صلاح الاهلي الزمالك ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الطقس في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

أقدر ما أخليهوش يلمس كورة.. إبراهيم سعيد يتحدى محمد صلاح

ترشيحاتنا

شانجان UNI-K

سعر شانجان UNI-K موديل 2026 في السعودية

أبل

مفاجأة سارة من أبل.. إضافة "بصمة الوجه" للشاشة الخارجية في iPhone Duo 2

الثقب الصغير بجوار منفذ الشحن.

ما هو الثقب الصغير بجوار منفذ الشحن في الهاتف؟ وكيف تحافظ عليه؟

بالصور

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد