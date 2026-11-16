أعظم لاعب في تاريخ مصر.. عضو مجلس اتحاد الكرة يشيد بالتزام محمد صلاح

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق وطرابزون سبور الحالي، يُعد أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، مشيدًا بالتزامه داخل صفوف المنتخب وحرصه الدائم على أداء دوره.

محمد صلاح

وأوضح أبو زهرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن صلاح لم يعترض يومًا على أي قرارات خلال فترة تولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه كان دائم الالتزام ويقدم نموذجًا يُحتذى به في مختلف المواقف.

وأضاف عضو اتحاد الكرة أن انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر لم يكن مرتبطًا باستمرار حسام حسن أو تولي علي ماهر المسؤولية الفنية، مؤكدًا أن اللاعب كان سيحضر المعسكر في جميع الأحوال، سواء زاره هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أم لم يذهب إليه.

وأشار أبو زهرة إلى أن صلاح لاعب مصري حريص على تمثيل منتخب بلاده، ويضع مصلحة الفراعنة في مقدمة أولوياته، مشددًا على أنه يستحق التقدير لما يقدمه من التزام واحترافية.

وتأتي تصريحات عضو اتحاد الكرة في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول علاقة محمد صلاح بحسام حسن، وما تردد عن وجود خلافات بينهما قبل رحيل الجهاز الفني السابق عن قيادة المنتخب الوطني.