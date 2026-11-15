موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

شهدت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل ارتفاعات ملحوظة بالأسواق خلال الفترة الأخيرة، لتضيف أعباء جديدة على ميزانية الأسر المصرية، خاصة مع اعتماد المواطنين على هذه المحاصيل باعتبارها من السلع الأساسية التي لا تخلو منها أي مائدة

ووصل سعر البطاطس بالأسواق إلى حوالى 35 جنيهًا، أما البصل فيتراوح سعره من 20 ل 30 جنيهًا، أما كيلو الطماطم فيتراوح من 15 ل 25 جنيهًا.

من جانبه ، كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، عن الموعد المتوقع لانخفاض أسعار الخضراوات، خاصة البطاطس والبصل والطماطم، في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، موضحًا أن شهر يناير المقبل سيشهد بداية تراجع أسعار البطاطس والبصل، بينما تظل أسعار الطماطم غير مستقرة، مع صعوبة التنبؤ بموعد انخفاضها بشكل قاطع.

وقال أبوصدام، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" ، إن أسعار البطاطس مرشحة للانخفاض بشكل ملحوظ مع بداية شهر يناير المقبل، بالتزامن مع بدء ظهور إنتاج العروة الجديدة من محافظة المنيا، موضحًا أن البطاطس المطروحة حاليًا بالأسواق تعتمد بصورة كبيرة على المخزون، إلى جانب إنتاج العروات المبكرة التي يتم حصادها قبل اكتمال النضج، وهو ما يجعل الكميات المعروضة محدودة.

العروة الجديدة من البطاطس

وأضاف أن العروة الجديدة من البطاطس، التي يبدأ إنتاجها خلال شهري يناير وفبراير، تتميز بكبر حجم إنتاجها، ويُوجَّه جزء كبير منها إلى السوق المحلي، الأمر الذي يسهم في زيادة المعروض وتحقيق انخفاض ملموس في الأسعار، متوقعًا أن تشهد الأسواق وفرة كبيرة في البطاطس مع حلول يناير.

موعد انخفاض أسعار البصل

وفيما يتعلق بأسعار البصل، أوضح نقيب الفلاحين أن الانخفاض سيبدأ مع ظهور البصل المقاور خلال شهري يناير وفبراير، مشيرًا إلى أن هذا النوع لا يصلح للتخزين، لكنه يساهم في زيادة المعروض بالسوق المحلية وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار.

وأشار " نقيب الفلاحين " إلى أن الموعد الأساسي لظهور محصول البصل يكون خلال شهر أبريل، وهو ما يدعم توافر كميات أكبر منه في الأسواق.

هل تنخفض أسعار الطماطم؟

وعن أسعار الطماطم، أكد أبوصدام أنها الأكثر صعوبة في التنبؤ بمسار أسعارها خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استمرار ارتفاعها أو حدوث تراجعات محدودة، دون إمكانية الجزم بموعد محدد لانخفاضها.

وأوضح أن ظهور عروة إسنا، المتوقع أن تسهم في زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، سيكون عاملًا مؤثرًا في تحديد اتجاه الأسعار، لافتًا إلى أن حجم إنتاج هذه العروة ومدى قدرتها على تغطية احتياجات الجمهورية سيحددان بصورة كبيرة مستوى الأسعار

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وأشار أبوصدام إلى أن الموسم الحالي يُعد موسمًا استثنائيًا للطماطم، بسبب تراجع المساحات المنزرعة وانخفاض الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، فضلًا عن التأثيرات المناخية والصعوبات التي تواجه المحصول.

وأكد على أن الطماطم هي المحصول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وحجم الإنتاج والمساحات المزروعة، ولذلك يصعب تحديد موعد قاطع لانخفاض أسعارها، محذرًا من احتمالية استمرار ارتفاعها إذا لم تتمكن العروات الجديدة من توفير الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.