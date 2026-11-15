العالم المصري ماجد أبو غربية يفوز بجائزة «جون سكوت» العلمية المرموقة لعام 2026

د. محمد سامي عبد الصادق: فوز أحد خريجي جامعة القاهرة بهذه الجائزة العالمية يعكس عراقة مدرستها العلمية وقدرتها على إعداد علماء يسهمون في تطوير العلوم والابتكار وخدمة الإنسانية.

رئيس جامعة القاهرة: نفخر بعلمائنا الذين تركوا بصمات مؤثرة في المؤسسات البحثية الدولية، ونحرص على إبراز إنجازاتهم باعتبارهم نماذج ملهمة للأجيال الجديدة من الباحثين.

د. أحمد الشافعي عميد كلية الصيدلة: مسيرة العالم ماجد أبو غربية نموذج مشرف لخريجي الكلية، وإسهاماته في اكتشاف وتطوير الأدوية تؤكد المكانة العلمية المتميزة لخريجي جامعة القاهرة عالميًا.



تقدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بخالص التهنئة إلى العالم المصري الأستاذ الدكتور ماجد أبو غربية، أحد خريجي كلية الصيدلة بالجامعة، بمناسبة فوزه بجائزة «جون سكوت» (John Scott Award) لعام 2026، التي تُعد من أعرق الجوائز العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود تاريخها إلى عام 1822، وتُمنح تقديرًا للاكتشافات والابتكارات العلمية التي تسهم في تحسين حياة الإنسان وخدمة البشرية.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن اعتزازه بهذا الإنجاز العلمي الدولي، مؤكدًا أنه يمثل إضافة مشرفة لسجل إنجازات خريجي الجامعة في مختلف المجالات العلمية والبحثية، ويعكس عراقة المدرسة العلمية لجامعة القاهرة وقدرتها على إعداد كوادر متميزة تسهم بفاعلية في تقدم المعرفة والابتكار على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة تفخر بعلمائها وخريجيها الذين حققوا نجاحات بارزة في كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بهذه النماذج المتميزة يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز ارتباطها بخريجيها حول العالم، وتقديم تجاربهم العلمية والمهنية باعتبارها مصدر إلهام وتحفيز للأجيال الجديدة من الطلاب والباحثين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الشافعي، عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، عن فخره بحصول أحد خريجي الكلية على هذه الجائزة العلمية المرموقة، مؤكدًا أن المسيرة العلمية للأستاذ الدكتور ماجد أبو غربية تجسد ما يتمتع به خريجو الكلية من تأهيل علمي رصين، وقدرة على المنافسة والإسهام في تطوير صناعة الدواء والبحث العلمي عالميًا.

وأوضح عميد كلية الصيدلة أن إسهامات العالم المصري في اكتشاف وتطوير عدد من الأدوية المهمة تمثل نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، وتعكس الدور الحيوي للعلوم الصيدلية في تحسين جودة الحياة ومواجهة التحديات الصحية.

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور ماجد أبو غربية حصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة القاهرة عام 1971، والماجستير في الكيمياء العضوية عام 1974، ثم درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا الأمريكية عام 1979، وانطلق بعدها في مسيرة علمية وبحثية متميزة، تولى خلالها منصب نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الكيمياء وعلوم الفحص الدوائي بشركة «وايث» للأدوية (Wyeth Pharmaceuticals)، ويشغل حاليًا منصب الأستاذ والمؤسس لمركز «مولدر» لأبحاث اكتشاف الأدوية بجامعة تمبل الأمريكية (Temple University).

وقد أسهم العالم المصري في اكتشاف وتطوير عدد من المستحضرات الدوائية المهمة، من بينها Effexor وMylotarg وSonata وTygacil وTorisel، التي تُستخدم في مجالات علاجية متعددة، فضلًا عن امتلاكه 95 براءة اختراع أمريكية وأكثر من 300 براءة اختراع على المستوى العالمي، ومشاركته في أكثر من 150 محاضرة ومساهمة علمية دولية، إلى جانب عضويته وزمالته في عدد من المؤسسات والجمعيات العلمية المرموقة.

واختتم رئيس جامعة القاهرة تهنئته بالتأكيد على أن نجاحات خريجي الجامعة في المحافل العلمية الدولية تمثل امتدادًا لرسالتها التعليمية والبحثية، وتجسد إسهامها المتواصل في إعداد علماء وباحثين قادرين على صناعة الفارق، ورفع اسم مصر وجامعة القاهرة في مختلف أنحاء العالم.