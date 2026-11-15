يا واد يا تقيل.. حسين فهمي يرقص بالعصا على أنغام المزمار في مهرجان القاهرة السينمائي

خطف الفنان حسين فهمي الأنظار خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما ظهر وهو يرقص بالعصا على أنغام المزمار البلدي، وسط أجواء من البهجة والاحتفال وتفاعل كبير من الحضور.

وحرص حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على مشاركة رواد المهرجان أجواء الاحتفال في منطقة Food Hub، حيث اندمج مع الموسيقى الشعبية ورقص بالعصا، وسط تشجيع وتصفيق الحاضرين، في مشهد عكس الأجواء الاحتفالية التي تشهدها فعاليات المهرجان.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يوثق لحظة رقص حسين فهمي، وعلقت عليه قائلة: «لحظة مميزة في Food Hub، حيث يحتفل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي، في أجواء مليئة بالبهجة وروح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47».

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي أظهر حسين فهمي وهو يشارك الحضور الاحتفال على أنغام المزمار البلدي، في لقطة لاقت إعجابًا وتداولًا بين المتابعين.