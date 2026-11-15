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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهد سعر الذهب عالميا تراجعا حادا لتسجل الأونصة أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، فقدت الأونصة نحو 224 دولارا من أعلى مستوياتها المسجلة، متراجعة بأكثر من 3%، بالتزامن مع خروج مؤشر الزخم من منطقة الحياد إلى المنطقة السلبية، في إشارة فنية إلى تزايد الضغوط على حركة الذهب خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك نتيجة تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، وتصاعد التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما عزز قوة الدولار الأمريكي ودفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى المستوى المحلي ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 125 جنيها خلال تعاملات الاسبوع المنتهى أمس السبت.
 

ارتفع الدولار

 ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوياته في 19 شهرا، وهو ما شكل ضغطا إضافيا على الذهب، نظرا للعلاقة العكسية بينهما، فضلا عن أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أصلا لا يدر عائدا، مقابل زيادة جاذبية السندات وأدوات الدخل الثابت

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 15 نوفمبر 2026،  التعاملات ضمن نشرته الخدمية 

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 3880 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5104 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5955 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6806 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 48.640 ألف جنيه. 

وحذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.

وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية عبر التطبيقات الإلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.

وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدم شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حسابه، دون أن يكون الذهب في حيازته الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام المعدن وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاقه لأي سبب.

وشددت الشعبة على أنه لا توجد ضمانات حقيقية كافية لاسترداد أموال العملاء في مثل هذه الحالات، خاصة إذا لم تكن هناك آليات واضحة وملزمة تتيح للمستخدم استلام الذهب الذي اشتراه فعليا، أو استرداد قيمته بصورة مضمونة، الأمر الذي قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة.

وأضافت أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين في السوق يتيح للمستهلك معاينة المنتج والتأكد من وزنه وعياره والحصول عليه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية غير الواضحة.

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