قتيل و8 مصابين في هجمات أوكرانية استهدفت مناطق روسية خلال الليل

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة روستوف جنوبي البلاد خلال ساعات الليل.

وفي هجوم منفصل، تسببت طائرات مسيرة في أضرار بمنشأة صناعية بمدينة نيجنيكامسك في منطقة تتارستان، التي تبعد نحو ألف كيلومتر شرق موسكو، وفق ما أعلنه رئيس بلدية المدينة رادمير بيلياييف، دون الكشف عن طبيعة المنشأة المستهدفة.

كما أفادت وسائل إعلام حكومية روسية، نقلا عن وزارة الصحة في تتارستان، بتعرض مجمع سكني متعدد الطوابق للقصف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وبذلك، ارتفع إجمالي المصابين في الهجمات المعلنة بالمنطقتين إلى ثمانية أشخاص، إلى جانب قتيل واحد.