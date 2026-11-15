إصابة زوجين في انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة بطريق كفر محفوظ بالفيوم

أُصيب زوجان في حادث انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة، بطريق دار السلام – كفر محفوظ الزراعي، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة.



انفجار الإطار الأمامي وراء الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق دار السلام – كفر محفوظ الزراعي، ووجود مصابين جراء الحادث وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة أثناء سيرها بالطريق، الأمر الذي تسبب في اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، وفقدانه السيطرة عليها، لتنقلب السيارة وتصطدم بعمود إنارة.



نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الواقعة وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وبالفحص، تبين إصابة زوجين كانا يستقلان السيارة الملاكي، حيث جرى نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث.



الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، فيما تم التعامل مع موقع الواقعة من جانب الجهات المعنية، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات المقررة.