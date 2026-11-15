قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن مهدي: تأمين ركاب القطارات يتطلب 3 أمور مهمة منها الحالة النفسية للسائقين
موعد مغادرة منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة منتخبها بتصفيات أمم إفريقيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات ورادارات عسكرية أمريكية في البحرين
من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف
محكمة أمن الدولة في الأردن تحكم بالإعدام على منفذي الهجوم على كنيسة حمود في الكرك
مصر تنافس على 4 ميداليات في نهائي بطولة العالم للمواي تاي باليونان
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
اليمن.. القوات الجنوبية تعيد تموضعها في مطار ذوباب وباب المندب غرب تعز
موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة
تصادم طائرتين على مدرج في مطار ميامي بعد يوم من قرار تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد
15 هزيمة في الدوري.. إقالة رينيه فايلر من تدريب دي سي يونايتد الأمريكي
رئيس جامعة المنصورة ينعي نجل الدكتور مسعد سلامة مندور عميد كلية الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات ورادارات عسكرية أمريكية في البحرين

الحرس الثوري الايراني
الحرس الثوري الايراني
أمنية رشاد الجلوي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الأحد، استهداف رادارات عسكرية أمريكية في قاعدة للمروحيات بمملكة البحرين، باستخدام 6 طائرات مسيرة، في هجوم قال إنه يأتي ردا على ما وصفه بـ«العدوان الأمريكي».

وذكر الحرس الثوري، في بيان نقلته قناة «برس تي في» الإيرانية الرسمية، أن الطائرات المسيرة استهدفت رادارات أمريكية في قاعدة الرفاع الجوية التابعة للجيش البحريني، مدعيا إصابة أهدافها بدقة.

وأضاف البيان أن دوي الانفجارات الناجمة عن الهجوم سُمع في مناطق متفرقة من البحرين، معتبرا أن العملية تعكس القدرات العملياتية للحرس الثوري.

من جانبها، طلبت شبكة «CNN» تعليقا من القيادة المركزية الأمريكية بشأن مزاعم طهران، دون أن يتضمن التقرير ردا أمريكيا على الإعلان الأخير.

ويأتي الهجوم المعلن بعد إصدار وزارة الداخلية البحرينية تحذيرين أمنيين، فجر الأحد، دعت خلالهما المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

ووصف الحرس الثوري العملية بأنها «المرحلة الثانية» من الرد على ما سماه العدوان الأمريكي، وذلك بعد هجوم قال إن إيران نفذته الجمعة واستهدف موقعا لرادار أمريكي في البحرين، في تطور يمثل تصعيدا جديدا للتهديدات الإيرانية ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا متجهتين نحو البحرين، الجمعة، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار، ونفت صحة الادعاءات الإيرانية بشأن استهداف نظام رادار أمريكي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز، بينما ركزت طهران، خلال الفترة الماضية، على عرقلة حركة الملاحة البحرية عبر المضيق، وتجنبت إلى حد كبير استهداف المنشآت العسكرية الأمريكية في دول الخليج منذ أوائل سبتمبر الماضي.

الحرس الثوري الإيراني رادارات عسكرية أمريكية مملكة البحرين طائرات مسيرة القيادة المركزية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

ترشيحاتنا

اكسييد اى اس موديل 2027

سوق السيارات المصري.. مواصفات وأسعار أكسييد إى إس 2027 الجديدة

سمارت 1 2027 الجديدة

سمارت 1 2027 تباع بهذه المواصفات

كوينيجسيج Jesko

كوينيجسيج جيسكو النسخة 125.. هل يتوقف إنتاجها أم تعاود الظهور؟

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد