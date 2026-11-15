الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات ورادارات عسكرية أمريكية في البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الأحد، استهداف رادارات عسكرية أمريكية في قاعدة للمروحيات بمملكة البحرين، باستخدام 6 طائرات مسيرة، في هجوم قال إنه يأتي ردا على ما وصفه بـ«العدوان الأمريكي».

وذكر الحرس الثوري، في بيان نقلته قناة «برس تي في» الإيرانية الرسمية، أن الطائرات المسيرة استهدفت رادارات أمريكية في قاعدة الرفاع الجوية التابعة للجيش البحريني، مدعيا إصابة أهدافها بدقة.

وأضاف البيان أن دوي الانفجارات الناجمة عن الهجوم سُمع في مناطق متفرقة من البحرين، معتبرا أن العملية تعكس القدرات العملياتية للحرس الثوري.

من جانبها، طلبت شبكة «CNN» تعليقا من القيادة المركزية الأمريكية بشأن مزاعم طهران، دون أن يتضمن التقرير ردا أمريكيا على الإعلان الأخير.

ويأتي الهجوم المعلن بعد إصدار وزارة الداخلية البحرينية تحذيرين أمنيين، فجر الأحد، دعت خلالهما المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

ووصف الحرس الثوري العملية بأنها «المرحلة الثانية» من الرد على ما سماه العدوان الأمريكي، وذلك بعد هجوم قال إن إيران نفذته الجمعة واستهدف موقعا لرادار أمريكي في البحرين، في تطور يمثل تصعيدا جديدا للتهديدات الإيرانية ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا متجهتين نحو البحرين، الجمعة، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار، ونفت صحة الادعاءات الإيرانية بشأن استهداف نظام رادار أمريكي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز، بينما ركزت طهران، خلال الفترة الماضية، على عرقلة حركة الملاحة البحرية عبر المضيق، وتجنبت إلى حد كبير استهداف المنشآت العسكرية الأمريكية في دول الخليج منذ أوائل سبتمبر الماضي.