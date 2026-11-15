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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته ومطاردة صدارة جدول الترتيب، بينما يتطلع الجونة لتحقيق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري قبل مواجهة الجونة

ويدخل الزمالك المواجهة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل لاعبو الزمالك 11 هدفًا خلال مشوارهم بالمسابقة، بينما استقبلت شباك الفريق 4 أهداف فقط، ليصل فارق الأهداف إلى 7، ويواصل الأبيض مطاردة الأهلي وبيراميدز على صدارة جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، يخوض الجونة المباراة في موقف صعب، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار خلال أول 8 جولات من المسابقة، مكتفيًا بثلاثة تعادلات مقابل 5 هزائم.

ويحتل الجونة المركز العشرين والأخير برصيد 3 نقاط، بعدما سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفًا.

ويأمل أصحاب الأرض في استغلال إقامة المباراة على ملعبهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، والخروج من سلسلة النتائج السلبية التي صاحبت الفريق منذ انطلاق الموسم، في الوقت الذي يدخل فيه الأبيض اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على فرق المقدمة.

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