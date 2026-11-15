مخاوف تضارب المصالح تؤجل دخول أعضاء بمجلس الزمالك مستثمرين في شركة الكرة

كشفت الإعلامية دينا سليم إن شهدت فكرة دخول بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك كمستثمرين في شركة الكرة بالنادي حالة من التحفظ داخل المجلس، بسبب مخاوف تتعلق بتضارب المصالح، في ظل الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والاستثمار في شركة الكرة.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن الأعضاء المعنيون لم يحسموا موقفهم النهائي حتى الآن بشأن الدخول كمستثمرين، انتظارًا لما ستسفر عنه المناقشات والاستقرار على شكل الشركة، إلى جانب ترقب موقف الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل، والتي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة فيما يتعلق بملف شركة الكرة.

سبب فكرة شركة الكرة وأزمة الزمالك

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سبب التوجه لفكرة شركة الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه لديه نظام في الإدارة من أجل تحقيق كافة مطالب النادي وهو ما تحقق بالفعل في مناسبات عدة.

وقال لبيب في تصريحاته:" موارد نادي الزمالك غير كافية للوفاء بأوجه الصرف المطلوبة، لدينا عجز مالي يزيد قليلًا أحيانًا عن مبلغ 400 أو 500 مليون جنيه في بعض الفترات".

وأردف:" لدينا نظام في الإدارة، أن نتفادى الدخول في مهاترات، التزمنا بالصمت لكننا كنا نعمل على تحقيق كافة مطالب الزمالك، وطلبنا 4 طلبات من اتحاد الكرة بما في ذلك انتظام بطولة الدوري وأن تكون كل الأندية متساوية، وبالفعل تحققت كافة الطلبات".

واستطرد بقوله:"شعرنا ببعض الظلم التحكيمي في مباريات معينة، في بعض المباريات حدثت بعض الأخطاء ضد نادي الزمالك، ووجدنا أن تلك الأخطاء تم تقديرها تحكيميًا بشكل مخالف لما واجهناه، وبالتالي طالبنا بتطبيق وتوحيد المعايير التحكيمية".