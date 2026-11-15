قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن مهدي: تأمين ركاب القطارات يتطلب 3 أمور مهمة منها الحالة النفسية للسائقين
موعد مغادرة منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة منتخبها بتصفيات أمم إفريقيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات ورادارات عسكرية أمريكية في البحرين
من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف
محكمة أمن الدولة في الأردن تحكم بالإعدام على منفذي الهجوم على كنيسة حمود في الكرك
مصر تنافس على 4 ميداليات في نهائي بطولة العالم للمواي تاي باليونان
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
اليمن.. القوات الجنوبية تعيد تموضعها في مطار ذوباب وباب المندب غرب تعز
موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة
تصادم طائرتين على مدرج في مطار ميامي بعد يوم من قرار تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد
15 هزيمة في الدوري.. إقالة رينيه فايلر من تدريب دي سي يونايتد الأمريكي
رئيس جامعة المنصورة ينعي نجل الدكتور مسعد سلامة مندور عميد كلية الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مخاوف تضارب المصالح تؤجل دخول أعضاء بمجلس الزمالك مستثمرين في شركة الكرة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم إن شهدت فكرة دخول بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك كمستثمرين في شركة الكرة بالنادي حالة من التحفظ داخل المجلس، بسبب مخاوف تتعلق بتضارب المصالح، في ظل الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والاستثمار في شركة الكرة.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن  الأعضاء المعنيون  لم يحسموا موقفهم النهائي حتى الآن بشأن الدخول كمستثمرين، انتظارًا لما ستسفر عنه المناقشات والاستقرار على شكل الشركة، إلى جانب ترقب موقف الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل، والتي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة فيما يتعلق بملف شركة الكرة.

سبب فكرة شركة الكرة وأزمة الزمالك 

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سبب التوجه لفكرة شركة الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه لديه نظام في الإدارة من أجل تحقيق كافة مطالب النادي وهو ما تحقق بالفعل في مناسبات عدة.

وقال لبيب في تصريحاته:" موارد نادي الزمالك غير كافية للوفاء بأوجه الصرف المطلوبة، لدينا عجز مالي يزيد قليلًا أحيانًا عن مبلغ 400 أو 500 مليون جنيه في بعض الفترات".

وأردف:" لدينا نظام في الإدارة، أن نتفادى الدخول في مهاترات، التزمنا بالصمت لكننا كنا نعمل على تحقيق كافة مطالب الزمالك، وطلبنا 4 طلبات من اتحاد الكرة بما في ذلك انتظام بطولة الدوري وأن تكون كل الأندية متساوية، وبالفعل تحققت كافة الطلبات".

واستطرد بقوله:"شعرنا ببعض الظلم التحكيمي في مباريات معينة، في بعض المباريات حدثت بعض الأخطاء ضد نادي الزمالك، ووجدنا أن تلك الأخطاء تم تقديرها تحكيميًا بشكل مخالف لما واجهناه، وبالتالي طالبنا بتطبيق وتوحيد المعايير التحكيمية".

الزمالك نادي الزمالك شركة الكرة بالزمالك اخبار الزمالك حسين لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

ترشيحاتنا

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بمستهل التعاملات

"اقتصادية قناة السويس

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد أعمال رفيع المستوى بمشاركة اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI

سعر الجنيه الذهب

نزل 80 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد