تصادم طائرتين على مدرج في مطار ميامي بعد يوم من قرار تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد

تصادمت طائرتان مساء السبت على أرض مطار ميامي الدولي، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد، والذي تسبب في إلغاء واسع النطاق للرحلات وفوضى في حركة السفر.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن "طرف جناح طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة 'كوبا إيرلاينز' اصطدم بمقدمة طائرة من طراز بوينغ 767 تابعة لشركة 'يو بي إس' (UPS)، وذلك أثناء تحرك الطائرتين على أرض المطار".

وصرح غريغ تشين، مدير الاتصالات في المطار، لشبكة "سي إن إن" بأن شخصين أصيبا في الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 9:15 مساءً.

وقال سيزار فيريرا، أحد ركاب طائرة "كوبا إيرلاينز"، لشبكة "سي إن إن": "كنا نتحرك على أرض المطار بعد الهبوط بسرعة عادية، وفجأة سمعت أصواتاً تتعالى من حولي، تلتها صرخة جماعية، ثم وقع الاصطدام بطائرتنا".

وأضاف فيريرا: "داخل مقصورة الركاب، شعرنا بانحراف مفاجئ للطائرة نحو الجانب. في البداية، أصيب بعض الركاب بالذعر، لكن طاقم 'كوبا إيرلاينز' تصرف بسرعة وطلب من الجميع البقاء في مقاعدهم".

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن مراقبي الحركة الجوية كانوا قد وجهوا طاقم طائرة "يو بي إس" لإفساح المجال لطائرة "كوبا إيرلاينز"، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقاً في ملابسات التصادم.

من جانبها، أكدت شركة "يو بي إس" أنها "ملتزمة بالتعاون مع السلطات لتحديد ما حدث"، مشيرة إلى أن طاقمها بخير ولم يلحق به أي أذى.