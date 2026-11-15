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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحرك جديد داخل اتحاد الكرة لتطوير المنظومة الإعلامية واختيار منسق المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك آمالًا كبيرة في تتويج منتخب مصر بلقب كأس الأمم الإفريقية، الغائب عن خزائن الفراعنة منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن المنتخب أثبت قوته على الساحة الإفريقية، وأصبح منافسًا يجب أن يحسب له الجميع حسابًا.

منتخب مصر 

وقال خالد الدرندلي، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الأمل كبير في تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، وإنهاء سنوات الغياب عن منصات التتويج، مؤكدًا تطلع الجميع لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير المصرية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة أن منتخب مصر أكد بعد كأس العالم أنه من المنتخبات القوية جدًا في القارة الإفريقية، مشددًا على ضرورة أن يحذر منه جميع المنافسين.

وفي سياق آخر، كشف الدرندلي عن تشكيل لجنة تضم مصطفى أبو زهرة وإيناس مظهر، تتولى إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا أن اللجنة ستعمل على تطوير هذا الملف، واختيار المنسق الإعلامي الجديد لمنتخب مصر.

وعن كواليس التعاقد مع علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، أوضح نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتفاقات المالية بين الطرفين تمت بشكل سريع، دون حدوث أي خلافات بشأن التفاصيل المالية للعقد.

منتخب مصر الاهلي الزمالك حسام حسن

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