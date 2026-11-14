ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

خطفت الفنانة التركية مريم أوزرلي الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة، حيث اختارت تنسيق مجموعة من القطع الشتوية بألوان هادئة ودرجات ترابية، لتبرز ذوقها المميز في اختيار الأزياء التي تجمع بين الأناقة والراحة.

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي

وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة عصرية اعتمدت فيها على اللون البيج والبني، مع تنسيق قطع الملابس بطريقة أنيقة أضفت عليها لمسة من الرقي والتميز.

واعتمدت مريم أوزرلي على معطف أنيق بدرجة البيج المائل إلى البني، بتصميم واسع ينسدل على الكتفين، ما منح إطلالتها طابعًا شتويًا راقيًا.

ونسقت معه توب من التريكو باللون البيج الفاتح، يتميز بتصميم ذي ياقة وأزرار أمامية، وهو ما أضاف لمسة ناعمة وبسيطة إلى مظهرها.

واختارت حزامًا عريضًا بنقشة المربعات بدرجات البيج والأسود والأحمر، مع إبزيم معدني يحمل حرف B، ليبرز خصرها ويمنح الإطلالة لمسة أنيقة.

وأكملت إطلالتها بقطعة سفلية باللون الرمادي الداكن، مع وشاح بلون بني متناسق مع المعطف، لتظهر بتنسيق متناغم بين الألوان الشتوية الكلاسيكية.

مريم أوزرلي

جمال مريم أوزرلي ولمسات المكياج

من الناحية الجمالية، تركت مريم أوزرلي شعرها الأحمر الطويل منسدلًا على كتفيها وظهرها بتموجات طبيعية، ما أضفى على إطلالتها مزيدًا من الأنوثة والجاذبية.

واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز جمال ملامحها، مع التركيز على العيون وتحديدها بطريقة ناعمة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة طبيعية تتماشى مع ألوان ملابسها.

وجاءت الإطلالة متكاملة بفضل التنسيق بين الألوان الترابية والتفاصيل الكلاسيكية، لتقدم مريم أوزرلي نموذجًا للأناقة الشتوية التي تجمع بين البساطة والرقي.

مريم أوزرلي

مريم أوزرلي