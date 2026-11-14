صوتك جميل وقراءتك متقنة.. لجنة تحكيم «دولة التلاوة» تشيد بموهبة يوسف الصواف

أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق يوسف الصواف، خلال منافسات الحلقة الثانية من البرنامج، مثمنة موهبته الصوتية وتمكنه من أحكام القراءة، مع توجيه عدد من النصائح له لتعزيز الجانب الإحساسي والجمالي في تلاوته للقرآن الكريم.

وأثنت لجنة التحكيم على مستوى الصواف، مؤكدة أنه يمتلك صوتًا جميلًا وموهبة واضحة، وأن قراءته جاءت متقنة وجيدة للغاية، قائلة له: «أحسنت يا عم الشيخ يوسف، قراءتك متقنة وجيدة جدًا، أنت موهوب وصوتك حلو، لكن ركز على الإحساس شوية».

من جانبه، وجه الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، عضو لجنة التحكيم، نصيحة للمتسابق بشأن أهمية التنوع في الأداء وعدم تكرار الجمل القرآنية دون إضافة فنية أو مراعاة لترابط المعاني.

التعامل مع آيات القرآن الكريم

وأكد الطاروطي أن تكرار الجملة دون إضافة نغمية أو تحقيق اتصال المعنى بما يسبقها ويتبعها لا يحقق الفائدة المرجوة من الأداء، مشددًا على أن التعامل مع آيات القرآن الكريم يتطلب وعيًا بجماليات التلاوة ومعاني الكلمات.

مكانة القرآن الكريم وعظمته

واختتم نصيحته بالتأكيد على عظمة الرسالة التي يحملها قراء القرآن الكريم، قائلًا: «فأعظم بضاعة ننادي عليها هي كلام الله»، في إشارة إلى أهمية تقديم التلاوة بما يليق بمكانة القرآن الكريم وعظمته.