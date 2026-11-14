يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

انطلق مساء اليوم العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي «بنتك»، للمخرجة سارة الشاذلي، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور عدد من نجوم الفن، من بينهم يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي.

ويُعرض الفيلم ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تقديم العمل في أول ظهور له أمام الجمهور، على أن يعقب العرض حوار مع المخرجة سارة الشاذلي للحديث عن تجربتها وكواليس صناعة الفيلم.

وتقدم سارة الشاذلي في «بنتك» حكاية شخصية مستوحاة من تجربتها مع والدتها، إذ تعود إلى طفولتها في القاهرة، ونشأتها داخل عائلة سينمائية، وعلاقتها بأم كرست حياتها للعمل في السينما، بينما تولت مربيات مسئولية رعايتها العاطفية.

وتتناول المخرجة من خلال الفيلم أثر غياب الأم خلال سنوات الطفولة، وتعيد النظر في اختياراتها الحياتية، خاصة مع استعدادها لخوض تجربة الأمومة، متسائلة عن الثمن الذي دفعته والدتها مقابل استقلالها وتحررها.

ومن المقرر أن يُقام العرض الثاني للفيلم يوم الاثنين 16 نوفمبر، في سينما الزمالك، ضمن برنامج المهرجان الذي تستمر فعاليات دورته الـ47 حتى 20 نوفمبر الجاري.