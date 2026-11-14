طريقة عمل صينية الدجاج بالخضراوات في الفرن.. وجبة شهية وسهلة بمكونات بسيطة

تعد صينية الدجاج بالفرن مع الخضار من الأكلات المنزلية الشهية التي تحظى بإقبال الكثير من الأسر، فهي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية للخضروات والدجاج، كما تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، ما يجعلها اختيارًا مناسبًا لوجبة غداء أو عشاء متكاملة.

وتتميز طريقة عمل صينية الدجاج بالخضار بإمكانية تقديمها مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج، فضلًا عن تنوع الخضروات المستخدمة فيها، مثل البطاطس والجزر والفلفل الرومي والبصل، التي تضيف مذاقًا مميزًا للطبق.

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار

مقادير صينية الدجاج بالفرن مع الخضار:

دجاجة كاملة مقطعة إلى 6 قطع.

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات.

2 حبة جزر مقطعة شرائح.

حبة فلفل رومي أحمر أو أصفر مقطعة شرائح.

بصلة واحدة مقطعة حلقات.

فصان من الثوم المهروس.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

عصير نصف ليمونة.

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار:

ـ ابدئي بتحضير تتبيلة الدجاج من خلال خلط زيت الزيتون والثوم وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر في وعاء عميق.

ـ أضيفي قطع الدجاج إلى التتبيلة، وقلبيها جيدًا حتى تتغطى بالتوابل من جميع الجوانب.

ـ اتركي الدجاج في التتبيلة لمدة 40 دقيقة حتى يتشرب النكهات.

ـ في صينية مناسبة للفرن، ضعي البطاطس والجزر والفلفل الرومي والبصل، ثم أضيفي القليل من الزيت والملح والفلفل الأسود وقلبي المكونات جيدًا.

ـ رتبي قطع الدجاج فوق الخضروات، ثم وزعي الكمية المتبقية من التتبيلة على سطح الصينية.

ـ غطي الصينية بورق القصدير، وأدخليها الفرن لمدة 35 دقيقة.

ـ انزعي ورق القصدير، واتركي الصينية لمدة 20 دقيقة إضافية حتى يتحمر الدجاج وتنضج الخضروات جيدًا.

ـ أخرجي صينية الدجاج من الفرن وقدميها ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز الطازج.

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار

نصيحة لضمان نجاح صينية الدجاج في الفرن بالخضار

تأكدي من نضج الدجاج تمامًا من الداخل قبل تقديمه، ويمكن استخدام ميزان حرارة الطعام للتأكد من وصول درجة حرارته الداخلية إلى 74 درجة مئوية.