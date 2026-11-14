لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أصبحت العلاقات العاطفية التي يكون فيها الرجل أصغر سنًا من المرأة أكثر ظهورًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب انجذاب بعض الرجال إلى النساء الأكبر منهم عمرًا، وما إذا كان هذا الاختيار يرتبط باحتياجات نفسية أو عاطفية معينة.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

وفي هذا السياق، كشف خبير العلاقات الإنسانية أحمد أمين، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، أن الانجذاب إلى المرأة الأكبر سنًا لا يرتبط بسبب نفسي واحد، ولا يعني بالضرورة وجود اضطراب نفسي لدى الرجل، موضحًا أن دوافع هذا النوع من العلاقات تختلف من شخص إلى آخر، وقد ترتبط بالنضج العاطفي أو الثقة بالنفس أو البحث عن الاستقرار والاحتواء.

وأوضح خبير العلاقات الإنسانية أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تجعل بعض الرجال يفضلون الارتباط بنساء أكبر منهم عمرًا، ومن أبرزها:

- النضج العاطفي:

قد ينجذب بعض الرجال إلى المرأة الأكبر سنًا بسبب نضجها العاطفي وقدرتها على التعبير عن مشاعرها واحتياجاتها بوضوح، فضلًا عن التعامل مع الخلافات بهدوء، وهو ما يمنح الرجل شعورًا بالاستقرار في العلاقة.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

- الثقة بالنفس والاستقلالية:

تعد الثقة بالنفس والاستقلالية من الصفات التي قد تجذب الرجل إلى المرأة الأكبر سنًا، خاصة أنها قد تكون أكثر معرفة بأهدافها وما تريده من الحياة، ولا تجعل العلاقة العاطفية محور حياتها بالكامل.

- الاحتواء والشعور بالأمان:

قد يجد بعض الرجال في المرأة الأكبر سنًا قدرة أكبر على الاستماع والتفهم والاحتواء، ما يجعله يشعر بالقبول والأمان العاطفي، دون الحاجة المستمرة إلى إثبات نفسه أو الدخول في صراعات لإثبات قيمته.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الرجل يبحث عن بديل للأم أو يعاني نقصًا عاطفيًا منذ الطفولة، إذ لا يمكن تعميم هذه التفسيرات النفسية على جميع العلاقات.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

- الإعجاب بالخبرة الحياتية:

قد يكون الانجذاب نابعًا من إعجاب الرجل بخبرة المرأة في الحياة، وطريقة تفكيرها، وقدرتها على اتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف الصعبة، حيث تصبح شخصيتها وتجاربها من أهم عوامل الجذب بالنسبة له.

- البحث عن علاقة أكثر استقرارًا ووضوحًا:

يتصور بعض الرجال أن الارتباط بامرأة أكبر سنًا قد يوفر علاقة أكثر وضوحًا واستقرارًا، نتيجة امتلاكها خبرة أكبر في التعامل مع العلاقات، لكن فارق العمر وحده لا يضمن النضج أو نجاح العلاقة.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

متى يكون الانجذاب إلى المرأة الأكبر سنًا غير صحي؟

في بعض الحالات، قد يتحول الانجذاب إلى علاقة غير متوازنة عندما يبحث الرجل عن امرأة تتحمل المسؤولية بدلًا منه، أو توفر له الاهتمام والاحتواء بصورة مستمرة، دون أن يكون مستعدًا لتقديم الالتزام والدعم المتبادل.

وهنا تظهر أهمية التفرقة بين الرجل الذي يحب المرأة لشخصيتها ويقدرها كشريكة حياة، وبين من ينجذب فقط إلى الدور الذي تؤديه في حياته وتلبيته لاحتياجاته النفسية.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

هل تنجح العلاقات بين الرجل الأصغر والمرأة الأكبر سنًا؟

يمكن لهذه العلاقات أن تنجح مثل غيرها من العلاقات العاطفية، إذا توافرت مجموعة من الأسس، أهمها التوافق الفكري والعاطفي، والاحترام المتبادل، وتحمل المسؤولية، والقدرة على مناقشة القرارات المستقبلية.

كما ينبغي الاتفاق بوضوح على القضايا المهمة، مثل الزواج والإنجاب واختلاف مراحل الحياة، حتى لا تتحول الفروق العمرية إلى مصدر للخلافات فيما بعد.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

هل الانجذاب إلى المرأة الأكبر سنًا دليل على اضطراب نفسي؟

لا يمكن اعتبار انجذاب الرجل إلى امرأة أكبر منه سنًا دليلًا على وجود مشكلة نفسية، فقد يكون الأمر مرتبطًا بإعجابه بنضجها وثقتها بنفسها وطريقة تفكيرها، أو بوجود توافق عاطفي وفكري بينهما.

وفي النهاية، لا تتوقف أهمية العلاقة على فارق العمر، وإنما على طبيعة المشاعر والاحتياجات المتبادلة بين الطرفين، ومدى قدرة كل منهما على رؤية الآخر كشريك حياة متكافئ، وليس مجرد وسيلة لإشباع احتياج عاطفي أو نفسي.