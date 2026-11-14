قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: مقاتلات F-16 تواصل دورياتها فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط
خالد الجندي: لا أحد يبلغ منزلة الصحابة.. لكن يمكن الاقتداء بأعمالهم والتشبه بهم
خالص العزاء والمواساة.. النائب محمد أبو العينين ينعي خال المستشار محمد عمران
أحمد موسى: وزير الأمن الداخلي الأمريكي لم يستبعد فرضية تعرض قطاع الطيران لهجوم سيبراني
خبير سلامة جوية يحذر: توقف الملاحة الأمريكية قد يتكرر في دول أخرى.. ويكشف سر القرار الحاسم لإنقاذ الطائرات
خطة حكومية لتحويل الريف لمراكز إنتاج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحياء القرى المنتجة
إزاي الكلام ده.. أحمد موسى: أكبر دولة في العالم بتقول إنها عندنا أنظمة مراقبة جوية
دموع تختصر حكاية عمر.. سهير جودة تحتفي بتكريم فاروق فلوكس
هل تعرضت الملاحة الجوية الأمريكية لهجوم سيبراني؟.. خبير سلامة جوية يكشف سيناريوهات توقف المطارات
نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات
أحمد موسى: ارتباك هائل في قطاع الطيران بأمريكا.. و3000 رحلة جوية كانت عالقة بالسماء
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 95 مليار جنيه.. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
آية التيجي

أصبحت العلاقات العاطفية التي يكون فيها الرجل أصغر سنًا من المرأة أكثر ظهورًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب انجذاب بعض الرجال إلى النساء الأكبر منهم عمرًا، وما إذا كان هذا الاختيار يرتبط باحتياجات نفسية أو عاطفية معينة.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

وفي هذا السياق، كشف خبير العلاقات الإنسانية أحمد أمين، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، أن الانجذاب إلى المرأة الأكبر سنًا لا يرتبط بسبب نفسي واحد، ولا يعني بالضرورة وجود اضطراب نفسي لدى الرجل، موضحًا أن دوافع هذا النوع من العلاقات تختلف من شخص إلى آخر، وقد ترتبط بالنضج العاطفي أو الثقة بالنفس أو البحث عن الاستقرار والاحتواء.

وأوضح خبير العلاقات الإنسانية أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تجعل بعض الرجال يفضلون الارتباط بنساء أكبر منهم عمرًا، ومن أبرزها:

- النضج العاطفي:

قد ينجذب بعض الرجال إلى المرأة الأكبر سنًا بسبب نضجها العاطفي وقدرتها على التعبير عن مشاعرها واحتياجاتها بوضوح، فضلًا عن التعامل مع الخلافات بهدوء، وهو ما يمنح الرجل شعورًا بالاستقرار في العلاقة.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

- الثقة بالنفس والاستقلالية:

تعد الثقة بالنفس والاستقلالية من الصفات التي قد تجذب الرجل إلى المرأة الأكبر سنًا، خاصة أنها قد تكون أكثر معرفة بأهدافها وما تريده من الحياة، ولا تجعل العلاقة العاطفية محور حياتها بالكامل.

- الاحتواء والشعور بالأمان:

قد يجد بعض الرجال في المرأة الأكبر سنًا قدرة أكبر على الاستماع والتفهم والاحتواء، ما يجعله يشعر بالقبول والأمان العاطفي، دون الحاجة المستمرة إلى إثبات نفسه أو الدخول في صراعات لإثبات قيمته.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الرجل يبحث عن بديل للأم أو يعاني نقصًا عاطفيًا منذ الطفولة، إذ لا يمكن تعميم هذه التفسيرات النفسية على جميع العلاقات.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

- الإعجاب بالخبرة الحياتية:

قد يكون الانجذاب نابعًا من إعجاب الرجل بخبرة المرأة في الحياة، وطريقة تفكيرها، وقدرتها على اتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف الصعبة، حيث تصبح شخصيتها وتجاربها من أهم عوامل الجذب بالنسبة له.

- البحث عن علاقة أكثر استقرارًا ووضوحًا:

يتصور بعض الرجال أن الارتباط بامرأة أكبر سنًا قد يوفر علاقة أكثر وضوحًا واستقرارًا، نتيجة امتلاكها خبرة أكبر في التعامل مع العلاقات، لكن فارق العمر وحده لا يضمن النضج أو نجاح العلاقة.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

متى يكون الانجذاب إلى المرأة الأكبر سنًا غير صحي؟

في بعض الحالات، قد يتحول الانجذاب إلى علاقة غير متوازنة عندما يبحث الرجل عن امرأة تتحمل المسؤولية بدلًا منه، أو توفر له الاهتمام والاحتواء بصورة مستمرة، دون أن يكون مستعدًا لتقديم الالتزام والدعم المتبادل.

وهنا تظهر أهمية التفرقة بين الرجل الذي يحب المرأة لشخصيتها ويقدرها كشريكة حياة، وبين من ينجذب فقط إلى الدور الذي تؤديه في حياته وتلبيته لاحتياجاته النفسية.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

هل تنجح العلاقات بين الرجل الأصغر والمرأة الأكبر سنًا؟

يمكن لهذه العلاقات أن تنجح مثل غيرها من العلاقات العاطفية، إذا توافرت مجموعة من الأسس، أهمها التوافق الفكري والعاطفي، والاحترام المتبادل، وتحمل المسؤولية، والقدرة على مناقشة القرارات المستقبلية.

كما ينبغي الاتفاق بوضوح على القضايا المهمة، مثل الزواج والإنجاب واختلاف مراحل الحياة، حتى لا تتحول الفروق العمرية إلى مصدر للخلافات فيما بعد.

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

هل الانجذاب إلى المرأة الأكبر سنًا دليل على اضطراب نفسي؟

لا يمكن اعتبار انجذاب الرجل إلى امرأة أكبر منه سنًا دليلًا على وجود مشكلة نفسية، فقد يكون الأمر مرتبطًا بإعجابه بنضجها وثقتها بنفسها وطريقة تفكيرها، أو بوجود توافق عاطفي وفكري بينهما.

وفي النهاية، لا تتوقف أهمية العلاقة على فارق العمر، وإنما على طبيعة المشاعر والاحتياجات المتبادلة بين الطرفين، ومدى قدرة كل منهما على رؤية الآخر كشريك حياة متكافئ، وليس مجرد وسيلة لإشباع احتياج عاطفي أو نفسي.

خبير العلاقات الإنسانية أحمد أمي
الرجال النساء الأكبر سنًا أسباب حب الرجل أسباب حب الرجل للمرأة الأكبر منه الزواج من امرأة أكبر سنًا فارق السن بين الرجل والمرأة الانجذاب النفسي للمرأة الأكبر سنًا العلاقات العاطفية وفارق العمر علامات حب الرجل للمرأة الأكبر منه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

منظومة الوقود الجديدة

بعد بدء منظومة الوقود الجديدة.. خطوات استخراج الملصق الإلكتروني والمستندات المطلوبة

رفع الحد الأدنى للمعاشات

من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

بالصور

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد