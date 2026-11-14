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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: نستهدف الحد من الولادة القيصرية غير الضرورية.. والطبيعية تعزز مناعة الطفل

وزارة الصحة
وزارة الصحة
اخبار توك شو

أكد الدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة لا تحارب الولادة القيصرية الضرورية التي تستدعيها الحالة الطبية للأم أو الطفل، لكنها تعمل على مواجهة العمليات القيصرية غير الضرورية، وتشجيع الولادة الطبيعية متى كانت مناسبة طبيًا.

وأوضح رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية، خلال حواره مع الإعلامية رحاب إسماعيل، أن الوزارة تطالب السيدات بالعودة إلى الولادة الطبيعية، لما لها من فوائد تنعكس على صحة الأم والطفل، وتسهم في بناء أجيال تتمتع بصحة جيدة.

فوائد الولادة الطبيعية لصحة الطفل

 

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

وقال رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة إن الولادة الطبيعية لها تأثير إيجابي على الجهاز التنفسي للطفل والمناعة، كما أن بدء الرضاعة الطبيعية مباشرة بعد الولادة يحمل العديد من الفوائد الصحية للأم والمولود.

متابعة الحمل تضمن صحة الأم والطفل

وأضاف الدميري أن متابعة الأم خلال فترة الحمل تلعب دورًا مهمًا في ضمان ولادة طفل يتمتع بصحة جيدة، والحد من تعرضه للمشكلات الصحية.

وأكد أن الدولة تعمل على إعداد أجيال وشباب قادرين على الإنتاج، ولا يعانون من مشكلات صحية، مشددًا على أهمية الاهتمام بصحة الأم والطفل منذ فترة الحمل وحتى الولادة.
 

الصحة الرعاية الصحية الولادة القيصرية وزارة الصحة الولادة

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