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ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا
محمد غالي

فرض منتخب مصر سيطرته على مجريات الشوط الأول أمام نظيره منتخب مالاوي، بعدما نجح في التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي تجمع المنتخبين حاليا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، ليقترب الفراعنة من حصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار التأهل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

أهداف مباراة مصر ومالاوي

افتتح ناصر ماهر التسجيل لصالح منتخب مصر في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ليحرز أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة، ويمنح المنتخب بداية قوية في المباراة.

ولم ينتظر المنتخب المصري كثيرا لتعزيز تقدمه، حيث نجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة العاشرة، مستغلا البداية الهجومية القوية للفراعنة.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 39، أضاف محمد هاني الهدف الثالث بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليؤكد تفوق المنتخب المصري وينهي الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي

جاء تشكيل منتخب مصر بقيادة الجهاز الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.
خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، تريزيجيه، محمد صلاح.
خط الهجوم: عمر مرموش.
مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام مالاوي

ضمت قائمة البدلاء كلا من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، طارق علاء، كريم حافظ، محمود الونش، محمود مرعي، مروان عطية، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، هيثم حسن، وحمزة عبد الكريم.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

دخل منتخب مصر المباراة متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويا مع منتخب أنجولا، بينما احتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وجاء منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

وبعد التقدم على مالاوي بثلاثية خلال الشوط الأول، أصبح ترتيب المجموعة وفقا للنتيجة الحالية على النحو التالي:

المنتخب    النقاط    المباريات
مصر              7        3
أنجولا             4        2
مالاوي           3        3
ج. السودان     0        2

ويمنح هذا التقدم المنتخب المصري أفضلية في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط وفقا للنتيجة الجارية، مع تبقي مباراة لمنتخب أنجولا، صاحب المركز الثاني.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

نتائج منتخب مصر في أول جولتين بالتصفيات

استهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بقوة من خلال الفوز على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل.

وبذلك جمع الفراعنة 4 نقاط خلال أول جولتين، مع الحفاظ على نظافة شباكهم، قبل مواجهة مالاوي التي شهدت تفوقا هجوميا واضحا للمنتخب المصري خلال شوطها الأول، بتسجيل ثلاثة أهداف دون رد.

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