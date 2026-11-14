بعد اتهامها له.. تصالح الفنان إيهاب توفيق مع شابين صدمهما بسيارته في القاهرة

تصالح الفنان إيهاب توفيق مع شابين؛ عقب اتهامهما له بصدمهما بسيارته خلال استقلالهما دراجة نارية أمام أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة كورنيش النيل في القاهرة، وتحريرهما محضرا بالواقعة.

كواليس الواقعة

وكان الشابان قد تقدما ببلاغ اتهما فيه الفنان إيهاب توفيق وشخصين آخرين بالتسبب في الاصطدام بهما في أثناء سيرهما بالدراجة النارية أمام الفندق؛ ما أسفر عن تعرضهما للإصابة.

وتلقت الجهات المعنية البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تم فحص ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيل الحادث، قبل أن تنتهي الواقعة بالتصالح بين الطرفين.